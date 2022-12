ETB Schwarz-Weiß Essen mit vollem Winter-Fahrplan Oberliga Niederrhein: Fünf Testspiele und die Hallenstadtmeisterschaft warten auf die Uhlenkrug-Kicker.

Der ETB Schwarz-Weiß Essen befindet sich nach dem 2:0-Derbysieg gegen den FC Kray und dem Abschluss einer starken ersten Saisonhälfte in der Winterpause. Auf dem zweiten Tabellenplatz hat sich die Mannschaft in der Oberliga Niederrhein einsortiert. Nun können sich die Spieler auf ein paar ruhige Tage freuen, bevor Cheftrainer Damian Apfeld am 4. Januar zum Trainingsstart bittet. Fünf Testspiele und die Essener Hallenstadtmeisterschaft stehen dann auf dem Programm.

Mit einem Sieg im Stadtduell gegen den FC Kray hat sich Oberligist ETB Schwarz-Weiß Essen am Wochenende in die Winterpause verabschiedet. Trainer Damian Apfeld, die Spieler und die Verantwortlichen im Verein können dabei auf eine äußerst erfolgreiche erste Saisonhälfte zurückblicken. Von 21 Spielen konnten die Schwarz-Weißen 14 Duelle gewinnen, zudem gab es zwei Unentschieden und fünf Niederlagen. In Summe kamen so 44 Zähler zusammen, die mit dem zweiten Tabellenplatz belohnt wurden. Zwei Punkte beträgt der aktuelle Rückstand auf Spitzenreiter SSVg Velbert, fünf Zähler der Vorsprung auf den KFC Uerdingen. Diese beiden Teams haben jedoch ein Spiel weniger absolviert, da am vergangenen Wochenende fast alle Partien witterungsbedingt abgesagt werden mussten.

Während sich die Spieler nun im wohlverdienten Urlaub befinden, haben die Trainer schon den Blick auf die kommenden Wochen gerichtet und ein anspruchsvolles Vorbereitungsprogramm geschnürt. Schon am 4. Januar bittet Apfeld seine Schützlinge zum Trainingsauftakt zurück auf den Rasen. Zwei Tage später, am 6. Januar, steht bereits der erste Tag bei den Essener Stadtmeisterschaften an. In seiner Gruppe trifft der ETB auf NK Croatia Essen, DJK RSC Essen und die Weigle Haus Kickers.