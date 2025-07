ETB Schwarz-Weiß Essen mit Traditionsduell gegen Westfalia Herne

Schwarz-Weiß Essen gegen Westfalia Herne, ein Duell, dass die älteren Fußballanhänger gerne an die glorreichen Zeiten der beiden Clubs zurückerinnern lässt. Bis Mitte der 70er Jahre trafen der ETB und die Westfalia immer in der höchsten oder zweithöchsten deutschen Spielklasse aufeinander. Nach dem Abstieg der Schwarz-Weißen aus der 2. Bundesliga im Jahr 1978, duellierten sich beide Mannschaften in Meisterschaftsspielen nur noch von 2008-2012 in der fünftklassigen NRW-Liga. Das letzte Pflichtspiel, dass die Traditionsclubs gegeneinander bestritten, war im April 2012. Damals gewannen die „Schwatten“ mit 2:0 im Stadion Uhlenkrug.