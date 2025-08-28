ETB Schwarz-Weiß Essen mit Flutlichtspiel am Freitagabend

Der „Barmenia Gothaer Becker & Brencher-Talk“ startet um 19.10 Uhr. ETB-Pressesprecher Axel Schulten darf dann den Ratsherrn Sven-Martin Köhler und Guido Wiethaus (Sportlicher Leiter ETBFrauenabteilung) am Mikrofon begrüßen. Die Partie wird um 19.30 Uhr angepfiffen. Im Gegensatz zum ETB ist der SV Sonsbeck richtig gut in die neue Saison gestartet und hat nach zwei Spielen bereits vier Zähler auf der Habenseite.



Einem Auswärtssieg in Büderich ließ man am letzten Wochenende ein 2:2-Unentschieden gegen den KFC Uerdingen 05 folgen. Trainiert wird die Mannschaft vom Niederrhein bereits seit 2019 von Heinrich Losing. Der 46-jährige Coach erfreut sich am Uhlenkrug weiterhin großer Beliebtheit: Von 2008 bis 2011 spielte er als Abwehrchef für den ETB in der viertklassigen NRW-Liga und führte sein Team 2010 als Kapitän in die erste Hauptrunde des DFB-Pokals. Die „Schwatten“ gewannen damals sensationell mit 2:1 gegen RWE den Niederrheinpokal vor mehr als 10.000 Zuschauern an der Hafenstraße. „Die Mannschaft wird die richtige Reaktion zeigen nach dem Spiel in Baumberg. Sie hat einen fokussierten Eindruck in dieser Woche im Training hinterlassen“, gibt sich ETB-Coach Dennis Czayka optimistisch für das anstehende Heimspiel gegen Sonsbeck. Im Lazarett der Schwarz-Weißen befindet sich Nicholas Choi. Der Einsatz von Denzel Oteng Adjei und Youssef Kamboua ist sehr fraglich.