ETB Schwarz-Weiß Essen mausert sich zum Aufstiegsfavoriten Der Tabellenzweite der Oberliga Niederrhein kämpft um den Aufstieg in die Regionalliga. Und die Verantwortlichen tun eine Menge, um dem Ziel näherzukommen. Eine Übersicht.

In den vergangenen Spielzeiten war ETB Schwarz-Weiß Essen eine graue Maus in der Oberliga Niederrhein. Doch die Zeiten sind vorbei. Es mehren sich die Anzeichen, dass dem Traditionsklub in der Saison 2022/2023 unter Trainer Damian Apfeld ein großer Coup gelingen könnte.

Die Tabellenplätze dreizehn, neun, neun und zehn - in den vergangenen Jahren wurden die Fans des Oberligisten ETB Schwarz-Weiß Essen nicht gerade verwöhnt. Der Traditionsklub fand aus dem biederen Mittelfeld der Spielklasse nicht heraus. So gingen auch die Zuschauerzahlen im altehrwürdigen Uhlenkrug-Stadion zurück. Doch die Zeit ist längst vorbei. Zur Winterpause stehen die Essener auf Tabellenplatz zwei, der Rückstand auf Spitzenreiter SSVg. Velbert beträgt nur zwei Zähler. Kurzum: Der Aufstieg in die Regionalliga West ist durchaus denkbar.

Einen maßgeblichen Anteil daran hat Cheftrainer Damian Apfeld, der seit dem Sommer beim ETB Schwarz-Weiß Essen an der Seitenlinie steht. Der 36-Jährige hat den Klub auf Kurs gebracht, und zwar mit einer klaren taktischen Ausrichtung. Der Oberliga-Dino spielt deutlich offensiver als in den Vorjahren. In 21 Meisterschaftsspielen hat sein Team bereits 44 Zähler geholt und 38 Tore geschossen. Kurz vor Weihnachten folgte dann eine tolle Nachricht für alle Fans: Damian Apfeld unterschrieb einen neuen Vertrag beim ETB und bleibt auch in der Saison 2023/24.

Der Cheftrainer hat sein Wort gegeben

"Damian hat tolle Arbeit geleistet und wir sind sehr zufrieden mit ihm. Wir freuen uns über die Leistung, die er mit seinem Team gebracht hat und wir sind, dank ihm, auf einem sehr guten Weg. Von daher war es unser großer Wunsch, mit ihm zu verlängern. Das hat auch gut geklappt und nun freuen wir uns auf alles was kommt. Man muss auch erwähnen, dass er sich unglaublich mit diesem Verein und der Aufgabe identifiziert und unheimlich viel investiert. Die Zusammenarbeit mit ihm macht Spaß. Wir freuen uns, dass er unser Trainer bleibt“, sagte Karl Weiß, Erster Vorsitzender des Klubs aus dem Stadtteil Stadtwald.

Doch das sind nicht die einzigen erfreulichen Entwicklungen am Uhlenkrug-Stadion. Auch personell hat sich im Winter noch einmal einiges getan. Der in Sierra Leone geborene US-Amerikaner Bubakarry Fadika spielte in der Hinrunde für den FC Kray. Dem 26-jährigen Offensivspieler gelangen in 20 Spielen zehn Tore. Bemerkenswerte Zahlen, zumal der Klub tief im Tabellenkeller steht. Die Folge: Der Außenbahnspieler, der in der Vergangenheit bereits in der zweiten schwedischen Liga aktiv war, wechselt zum Stadtrivalen ETB Schwarz-Weiß Essen.

Ein Top-Stürmer kommt vom Stadtrivalen

Fadika wollte gerne wieder mit ETB-Trainer Damian Apfeld zusammenarbeiten, der in der vergangenen Saison beim FC Kray aktiv war. „Ich kenne Bubakarry Fadika schon aus meiner Zeit beim FC Kray, als er dort seine Probewochen absolviert hat. Ich hatte ihm damals auch die Zusage gegeben. Er ist ein sehr schneller Offensivspieler, der auch technisch stark ist. Zusätzlich besitzt er noch einen richtig guten Abschluss. Zehn Tore in 20 Meisterschaftsspielen sind eine richtig gute Quote, vor allem wenn man auch bedenkt, dass Kray deutlich weniger Torchancen als die Spitzenclubs der Liga hat. Er ist ein guter Junge mit einer positiven Ausstrahlung“, sagte Apfeld.