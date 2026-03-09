ETB Schwarz-Weiß Essen holt dritten Sieg in Serie

Der ETB hat den dritten Sieg in Serie eingefahren. – Foto: Arno Wirths

Das war nichts für schwache Nerven! In der 5. Minute der Nachspielzeit siegte der ETB Schwarz-Weiß Essen – durch das goldene Tor von Youssef Kamboua – mit 1:0 (0:0) beim Tabellennachbarn FC Büderich 02. Der ETB zeigte bis zum Schlusspfiff eine starke kämpferische Leistung und gewann nicht unverdient in Meerbusch. Durch den dritten Zu-Null-Sieg in Folge liegen die Schwarz-Weißen auf dem achten Tabellenplatz und haben sich erfolgreich von der unteren Region der Oberliga Niederrhein entfernt. Am kommenden Sonntag trifft der ETB am heimischen Uhlenkrug um 15 Uhr auf den KFC Uerdingen 05.

Die Essener kamen gut in die Partie und hatten bereits in der 4. Spielminute ihre erste Torchance: ETB-Abwehrspieler Jan Corsten hatte ein starkes Solo über den halben Platz hingelegt, aber sein Schuss aus 17 Metern flog knapp über die Querlatte. Zehn Zeigerumdrehungen später hätte Sanjin Vrebac die Gästeführung erzielen können: Nach einem abgeblockten Schuss von ETB-Kapitän Nico Lucas kam er sechs Meter vor dem Tor an den Ball, aber sein Flachschuss ging am linken Pfosten vorbei (14.). In der 29. Spielminute musste dann Essens Keeper Phil Lenuweit sein ganzes Können aufbieten, um einen guten Schuss von Kaies Alaisame aus zwölf Metern in die rechte Ecke, mit einer Hand noch zu entschärfen. Zwei Minuten vor der Halbzeitpause war Phil Lenuweit erneut zur Stelle, als er nach einem Konter einen Schuss von FC-Stürmer Jan Kühling aus kurzer Entfernung klasse parieren konnte (43.).

Kampfbetontes Spiel nach der Pause

In der zweiten Halbzeit schenkten sich beide Teams nichts und zeigten den 125 Zuschauern eine kampfbetonte Partie ohne große Torchancen, da beide Mannschaften im letzten Drittel zu ungenau agierten. Ab der 73. Spielminute durften die Gastgeber dann nur noch zu zehnt weiterspielen, nachdem Venhar Ismailji wegen wiederholtem Foulspiel die Gelb-Rote Karte von Schiedsrichter Luca Vincent Velardi gesehen hatte. Die Schwarz-Weißen intensivierten daraufhin noch mal ihre Angriffsbemühungen und wurden in der 95. Spielminute auch dafür belohnt: Youssef Kambou hatte sich aus 18 Metern ein Herz genommen, sein strammer Flachschuss flog an Freund und Feind vorbei und landete zum vielumjubelten 1:0 im Büdericher Gehäuse. Danach war direkt Schluss und der ETB durfte sich – zusammen mit seinen mitgereisten Anhängern - über einen erneuten Auswärtssieg freuen.