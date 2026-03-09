ETB Schwarz-Weiß Essen gelingt ein Top-Transfer

Das ist Mohamed Said. – Foto: ETB

Die Spatzen haben es schon von den Dächern gepfiffen, jetzt ist dieser Transfercoup auch endgültig offiziell: Der ETB Schwarz-Weiß Essen hat die Verpflichtung von Mohamed Said vom VfB Frohnhausen bekanntgegeben. Der 25-Jährige ist seit Jahren der Schlüsselspieler seiner Mannschaft und will nun den nächsten Schritt gehen.

Der offensive Mittelfeldspieler hatte bereits in seiner Jugend einige Jahre für die Uhlenkrug-Elf gespielt, ehe er in der A-Jugend zum FC Kray wechselte und im Anschluss zum VfB Frohnhausen weiterzog. Seit 2021 spielt der Mittzwanziger bereits beim VfB und zeigt in dieser Saison hervorragende Leistungen in der Bezirksliga: In 22 Meisterschaftsspielen konnte Mohamed Said 24 Treffer erzielen und 16 Assists beisteuern. Er arbeitet seit Dezember für die Entsorgungsbetriebe der Stadt Essen.

Auch ein Versprechen ermöglicht den Wechsel

„Mit "Mo" Said konnten wir einen starken Offensivspieler verpflichten, der Top-Voraussetzungen mitbringt. Er besitzt gutes Tempo, hat eine starke Technik und einen sehr guten Abschluss. Seine Zuverlässigkeit und Klarheit haben uns in den Gesprächen imponiert. Mo hat uns ein klares Signal vermittelt - nämlich hundertprozentige Überzeugung für einen Wechsel zum ETB“, sagt der zweite Vorsitzende Günther Oberholz bei der Vorstellung von Said.

Und der Spieler selbst? Der Torjäger kann es kaum erwarten: „Ich bin wirklich begeistert, dass ich im Sommer zum ETB wechseln werde. Das ist für mich kein selbstverständlicher Schritt, denn vor fünf Jahren wollte ich eigentlich schon mit dem Fußballspielen aufhören. Issam Said hat mich dann aber überredet weiterzuspielen und nach Frohnhausen zu kommen. Er hat immer gesagt, wenn ein richtig guter Verein kommt, dann öffne ich dir die Türen. Und er hat sein Versprechen gehalten. Durch die Essener Hallenstadtmeisterschaft im Winter habe ich als bester Torschütze mehr Aufmerksamkeit erhalten. Günther Oberholz hatte danach mit Issam gesprochen und das ETB-Interesse bekundet. Ich war überglücklich, dass der ETB an mir interessiert ist. Wir haben uns dann zusammengesetzt und wurden uns sehr schnell einig. Der Schritt in die Oberliga ist für mich eine große Chance, um mich auf höherem Niveau zu beweisen. Ich möchte natürlich meine Qualitäten bestmöglich einbringen und dem Team helfen.“