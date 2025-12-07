ETB Schwarz-Weiß Essen erkämpft sich einen Punkt in Unterzahl

Der ETB Schwarz-Weiß Essen zeigte eine ganz starke Leistung gegen den 1. FC Kleve in der Oberliga Niederrhein und erkämpfte sich - trotz Rückstand und Unterzahl – ein 1:1-Unentschieden am heimischen Uhlenkrug. Bereits ab der 26. Spielminute waren die „Schwatten“ im letzten Heimspiel des Jahres nach einer Roten Karte gegen Armen Shavershyan nur noch zu zehnt und mussten die letzten Minuten sogar mit neun Mann überstehen. Durch den Punktgewinn kletterte der ETB auf den achten Tabellenplatz. Am nächsten Freitag steht für die Schwarz-Weißen die finale Partie in 2025 an. Das Team reist dann zum TSV Meerbusch.

Die Hausherren starteten furios und hatten in den ersten 20 Minuten etliche Großchancen, die sie aber nicht in Zählbares ummünzen konnten. Nach 85 Sekunden konnte FC-Keeper Ahmet Taner einen Schuss nur nach vorne abwehren, aber der Nachschuss von Shavershyan aus neun Metern strich knapp am rechten Pfosten vorbei (2.). Zehn Minuten später stand Marcello Romano blank am langen Pfosten, konnte den Ball aber nicht mehr richtig kontrollieren und über die Linie drücken (12.). Zuvor hatte auch schon ETB-Angreifer Nabil El-Hany aus aussichtsreicher Position am Tor vorbeigeschossen (8.). In der 18. Minute versuchte es Sanjin Vrebac – nach einer gut getimten Flanke von Tim Kaminski – mit einer Direktabnahme aus zwölf Metern, aber sein guter Volleyschuss flog knapp am rechten Aluminium vorbei. Wenige Minuten später gab es viel Aufregung am Uhlenkrug, als Schiedsrichter Mohamed Wahbi in Höhe der Mittellinie eine Tätlichkeit von Shavershyan gesehen haben wollte und den Essener mit Rot in die Kabine schickte (26.). Drei Zeigerumdrehungen später gab es erneut eine Riesengelegenheit für die Gastgeber: Nach einem guten Zuspiel von Youssef Kamboua kam El-Hany aus sechs Metern frei zum Schuss, scheiterte am klasse parierenden Ahmet Taner (29.).

Auch nach dem Seitenwechsel spielten die Schwarz-Weißen weiter nach vorne und hätten nach wenigen Minuten fast die Führung erzielt: Eine Direktabnahme von Kaminski aus spitzem Winkel konnte Taner aber noch um den Pfosten drehen (49.). Eine Minute später hatte der ETB dann Glück, dass ein Lupfer von FC-Stürmer Dano Gerling über den herausstürzenden ETB-Schlussmann Phil Lenuweit am linken Pfosten vorbeisprang (50.). In der 54. Spielminute gingen die Gäste dann aber doch mit 1:0 in Führung. Nach einem langen Ball konnte Gerling allein aufs Tor zulaufen und traf mit einem Flachschuss in die rechte Ecke. Gut 20 Minuten danach gab es dann nach einem Foulspiel an Robin Urban einen Elfmeter für die „Schwatten“. ETB-Kapitän Nico Lucas blieb eiskalt und verwandelte den Strafstoß sicher zum 1:1-Ausgleich (76.). In der Nachspielzeit sah dann der gerade eingewechselte Chihyun Jung nach einer Notbremse noch die zweite Rote Karte für die Essener (90. +3).

Das sagen die Trainer

Umut Akpinar (1. FC Kleve): „Der ETB spielt verdammt stark nach vorne. In der ersten Halbzeit waren wir aber auch überhaupt nicht anwesend. Wir können von Glück reden, dass der ETB nicht eine seiner vielen Torchancen genutzt hat. Sie hatten drei, vier hundertprozentige Dinger und haben uns zum Glück am Leben gelassen. Erst nach 30 Minuten kamen wir etwas besser in die Partie. Die Rote Karte hat da natürlich auch eine Rolle gespielt. Wir haben uns dann in die Halbzeit gerettet, denn der ETB hat uns im ersten Durchgang dominiert. In der zweiten Halbzeit waren wir dann viel intensiver und aggressiver, und haben die Essener früher gestört. Der ETB hat dann viele lange Bälle gespielt, und einer davon hat dann zum Elfmeter geführt. Aufgrund der beiden unterschiedlichen Halbzeiten können wir mit dem Punkt leben. Ich denke, dass die Zuschauer heute auf ihre Kosten gekommen sind.“

Christian Dorda (ETB SW Essen): „Ich finde, dass wir von Beginn an ein Topspiel gemacht haben. Wir haben gute Chancen kreiert, müssen uns aber vorwerfen, dass wir dann zu wenig Tore daraus machen. Die Rote Karte in der 26. Minute hat im Nachgang das Spiel entschieden. Wir waren dann in Unterzahl und konnten den Druck mit einem Mann weniger nicht mehr so aufrechterhalten. Das hat uns heute die Partie gekostet, denn bis zum Platzverweis waren wir mit Abstand die bessere Mannschaft auf dem Platz. Wir müssen uns vorwerfen, dass wir zu wenig Tore gemacht haben, aber mit dem Ergebnis bin ich grundsätzlich zufrieden. Es ist sehr schwierig mit zehn Mann noch mal zurückzukommen, aber wir haben es geschafft. Es war heute eine Topmoral der Jungs. Wir müssen jetzt schauen, wie wir die ganzen Ausfälle in Meerbusch kompensiert bekommen.“