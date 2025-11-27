ETB patzt erneut in Rhede: Unterrath steigt in Nachwuchsliga auf

Wie im gleichen Aufeinandertreffen vier Tage zuvor musste der ETB einen frühen Rückschlag einstecken, Rhede war durch den Treffer von Matti Söder schon nach der 11. Spielminute oben auf: "Wir gehen relativ früh durch einen gravierenden individuellen Fehler in Rückstand", rekapituliert Patrick Almasi, Trainer des ETB. In der Folge spielten die Essener allmählich ihre Favoritenrolle aus, stellten zunächst durch Joey Schwarz auf Gleichstand (24.) und hatten nach einer knappen Stunde alle Trümpfe in der Hand, nachdem Leon Brinkamnn das Feld vorzeitig mit einem roten Karton verlassen musste (64.).

Kurz darauf drehte Schwarz mit seinem neunten Saisontreffer auch das Spiel vorübergehend (71.), doch in der Schlussphase ließen die Gäste dann noch einmal zu viel anbrennen. Aus Sicht von Almasi war auch der Freistoßtreffer von Jannis Lamhardt kurz vor Ablauf der regulären Spielzeit "verursacht durch eine individuelle Fehlerkette" (87). Einen weiteren Pfeil hatte der ETB nicht mehr im Köcher, es blieb beim Gleichstand, wodurch die SG Unterrath vor dem letzten Hinrundenspieltag nicht mehr einzuholen ist.

"Natürlich ist man da so ein bisschen mitgenommen, weil man das Spiel gerne noch gehabt hätte und die Chance gerne noch aufrechterhalten hätte", resümiert Almasi. "Trotzdem war das nicht unser Anspruch. Die Vorgabe war der direkte Klassenerhalt, sich irgendwo in den Top sieben zu platzieren."

Somit kann im Grunde genommen auch schon der Blick aufs neue Jahr gerichtet werden. Mögliche Punkte im letzten Spiel gegen Unterrath werden nach Ende der Hinrunde gestrichen. Für die zweite Saisonhälfte sieht Almasi sein Team gut aufgestellt: "Die Jungs haben weiterhin die Ambition, weil sie sich jetzt einmal da platziert haben, die Saison auch in der oberen Tabellenhälfte zu Ende zu bringen. Und da sind wir auf einem guten Weg."