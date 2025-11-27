ETB patzt erneut in Rhede: Unterrath steigt in Nachwuchsliga auf

Mit Verzögerung darf die SG Unterrath dann doch den Aufstieg in die DFB-Nachwuchsliga feiern. Da der ETB Schwarz-Weiß Essen im Wiederholungsspiel gegen den VfL Rhede nicht über ein 2:2 hinauskam, ist die SGU an der Tabellenspitze nicht mehr einzuholen. Das nominelle Topspiel am letzten Spieltag der Hinrunde zwischen ETB und SGU ist in sportlicher Hinsicht somit bedeutungslos.
Wie im gleichen Aufeinandertreffen vier Tage zuvor musste der ETB einen frühen Rückschlag einstecken, Rhede war durch den Treffer von Matti Söder schon nach der 11. Spielminute oben auf: "Wir gehen relativ früh durch einen gravierenden individuellen Fehler in Rückstand", rekapituliert Patrick Almasi, Trainer des ETB. In der Folge spielten die Essener allmählich ihre Favoritenrolle aus, stellten zunächst durch Joey Schwarz auf Gleichstand (24.) und hatten nach einer knappen Stunde alle Trümpfe in der Hand, nachdem Leon Brinkamnn das Feld vorzeitig mit einem roten Karton verlassen musste (64.).
Kurz darauf drehte Schwarz mit seinem neunten Saisontreffer auch das Spiel vorübergehend (71.), doch in der Schlussphase ließen die Gäste dann noch einmal zu viel anbrennen. Aus Sicht von Almasi war auch der Freistoßtreffer von Jannis Lamhardt kurz vor Ablauf der regulären Spielzeit "verursacht durch eine individuelle Fehlerkette" (87). Einen weiteren Pfeil hatte der ETB nicht mehr im Köcher, es blieb beim Gleichstand, wodurch die SG Unterrath vor dem letzten Hinrundenspieltag nicht mehr einzuholen ist.
"Natürlich ist man da so ein bisschen mitgenommen, weil man das Spiel gerne noch gehabt hätte und die Chance gerne noch aufrechterhalten hätte", resümiert Almasi. "Trotzdem war das nicht unser Anspruch. Die Vorgabe war der direkte Klassenerhalt, sich irgendwo in den Top sieben zu platzieren."
Somit kann im Grunde genommen auch schon der Blick aufs neue Jahr gerichtet werden. Mögliche Punkte im letzten Spiel gegen Unterrath werden nach Ende der Hinrunde gestrichen. Für die zweite Saisonhälfte sieht Almasi sein Team gut aufgestellt: "Die Jungs haben weiterhin die Ambition, weil sie sich jetzt einmal da platziert haben, die Saison auch in der oberen Tabellenhälfte zu Ende zu bringen. Und da sind wir auf einem guten Weg."
Für Unterrath war es eine komische Situation. Nur wenn der ETB patzen sollte, hatte der Ausgang der Partie gegen St. Tönis einen wesentlichen Einfluss. Das war jedoch keinerlei Grund für die SGU das Spiel herzuschenken. Dabei machten es die Gäste dem Tabellenführer nicht besonders leicht: "St. Tönis hat wirklich mit elf Mann in der eigenen Hälfte verteidigt", schildert Unterraths Coach Niklas Leven. "Wir mussten sehr, sehr viele Lösungen mit dem Ball finden, auf ganz engen Räumen. Das haben wir wirklich hervorragend hinbekommen." In der 19. Spielminute ging Unterrath erstmals in Führung. Bei der knappen Führung sollte es lange bleiben, der Tabellenführer konnte die optischen Vorteile nicht in weitere Treffer ummünzen, stattdessen meldete sich St. Tönis noch einmal in der gegnerischen Gefahrenzone und glich mit Anbruch der Schlussphase durch Steve Wafo aus (76.): "Wir kriegen dann wirklich mit dem einzigen Torschuss des Gegners in den 90 Minuten das 1:1."
Für den Übungsleiter war das aber auch ein passender Moment, um zu schauen, wie seine Mannschaft einen solchen Rückschlag mental verarbeitet: "Aber da ging kein Kopf runter, nichts." Unterrath lief wütend an und ließ innerhalb kürzester Zeit das 2:1 (80.) und 3:1 (87.) folgen.
Ob es nun am am kommenden Sonntag das von Leven antizipierte "Finale" gegen den ETB wird, steht noch in den Sternen. Aktuell steht noch offen, wann und in welcher Form deren Spiel gegen Rhede neu angesetzt wird, sollten die Essener dieses Spiel nämlich nicht gewinnen, gehört Unterrath in jedem Fall der Platz für die DFB-Nachwuchsliga.
13. Spieltag
29.11.25 SC St. Tönis 1911/20 - VfB 03 Hilden
29.11.25 VfB Homberg - Wuppertaler SV
29.11.25 KFC Uerdingen 05 - SG Essen-Schönebeck
29.11.25 TSV Meerbusch - 1. FC Bocholt
29.11.25 FSV Duisburg - VfL Rhede
30.11.25 Sportfreunde Baumberg - Ratingen 04/19
30.11.25 ETB Schwarz-Weiß Essen - SG Unterrath
