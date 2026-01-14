ETB muss sich Fortunas Regionalliga-Team knapp geschlagen geben

Am heutigen Abend zeigte der Oberligist ETB Schwarz-Weiß Essen bei der gastgebenden U23 von Fortuna Düsseldorf eine gute Leistung, musste sich aber dem klassenhöheren Regionalligisten am Ende mit 2:4 (1:2) geschlagen geben. Für den ETB geht es nun am kommenden Samstag in der Sporthalle „Am Hallo“ mit der Endrunde der Essener Hallenstadtmeisterschaft 2026 weiter. Die Partie begann sehr schlecht für die Schwarz-Weißen, denn bereits in der 3. Spielminute mussten sie den 0:1-Rückstand hinnehmen. Nach einem Eckball für die Fortunen war Noah Egouli mit dem Kopf erfolgreich.

ETB verkürzt zwei Mal

Gut zehn Minuten danach konnte Siwoo Yang nach einem Ballverlust der Essener das 2:0

für sein Team erzielen (16.). Im Anschluss hatte Youssef Kamboua eine gute Torchance für den ETB, aber der Anschlusstreffer zum 1:2 fiel erst in der 26. Minute durch Lukas Korytowski.

Nach einem guten Spielzug der Schwarz-Weißen war der wiedergenesene Korytowski erfolgreich und erzielte damit schon den Halbzeitstand. Im zweiten Durchgang wechselte der ETB dann in der 60. Spielminute munter durch und verlor dadurch etwas den Spielfluss. In der Folgezeit kassierten die „Schwatten“ dann das 1:3 durch den Ex- Schonnebecker Conor Tönnies (61.) und das 1:4 durch Noah Gabriel Nikolaou (77.). Kurz vor Schluss konnten die Schwarz-Weißen dann aber noch den verdienten Treffer zum 2:4 erzielen. Nach einer Standardsituation war der eingewechselte Hüseyin Efe Aldemir mit dem Kopf zur Stelle und erzielte den Endstand des munteren Testspiels (88.).

Trainerstimme:



Christian Dorda (ETB SW Essen): „Ich finde, dass wir heute ein wirklich gutes Spiel gemacht haben, wenn man bedenkt, dass wir erst einmal draußen trainiert haben. Wir haben direkt nach einem Standard das 0:1 kassiert, aber danach wurde es von Minute zu Minute besser. Wir haben dann mehr Kontrolle und Selbstvertrauen bekommen. Es war bemerkenswert, wie unsere Jungs dann Fußball gegen einen sehr ordentlichen Regionalligisten gespielt haben. Ich bin mit dem Auftritt meiner Mannschaft sehr zufrieden, aber mit dem Ergebnis natürlich nicht. Mit den zwei Toren hat sich unser Team dann auch für den Aufwand belohnt, den es heute betrieben hat. Wir hätten auch noch ein, zwei Treffer mehr machen können, wenn nicht sogar müssen. Das Endergebnis spiegelt aber den Spielverlauf gut wider. Trotz der Niederlage war es aber ein rundum gelungenes Testspiel. Jeder Einzelne hat es heute wirklich ordentlich gemacht."