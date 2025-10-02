Der ETB Schwarz-Weiß Essen ist am Sonntag wieder im Einsatz. – Foto: Jens Terhardt

ETB möchte Zickzackkurs am Sonntag letztmalig weiterführen Der ETB Schwarz-Weiß Essen trifft in der Oberliga Niederrhein am Sonntag auf den VfB Homberg. Verlinkte Inhalte Oberliga Niederrhein ETB SW Essen VfB Homberg

Der ETB Schwarz-Weiß Essen fährt seit Wochen einen Zickzackkurs in der Oberliga Niederrhein: Auf einen Sieg folgt stets eine Niederlage und umgekehrt. Nachdem die Schwarz-Weißen am letzten Wochenende in St. Tönis verloren hatten, wollen sie diesen Kurs am kommenden Sonntag natürlich letztmalig weiterführen. Das wird aber kein leichtes Unterfangen, denn der VfB Homberg gastiert am Uhlenkrug, der mit der Empfehlung eines 4:0-Siegs gegen den KFC Uerdingen nach Essen anreist. Der ETB-Talk mit Johannes Busley und seinem Gast Jan Corsten (ETB-Spieler) beginnt um 14.40 Uhr. Das Spiel wird um 15 Uhr angepfiffen.

So., 05.10.2025, 15:00 Uhr ETB Schwarz-Weiß Essen ETB SW Essen VfB Homberg VfB Homberg 15:00 PUSH Die VfB Homberg steht auf Platz vier der aktuellen Tabelle und holte aus den ersten sieben Partien zwölf Punkte. In den drei bisher absolvierten Auswärtspartien konnten die linksrheinischen Duisburger einen Sieg mitnehmen. Trainiert wird die VfB-Mannschaft seit der Spielzeit 2022/23 wieder von Stefan Janßen, der auch schon von 2015 bis 2020 Coach in Homberg war. Der 55-Jährige ist bei den „Schwatten“ wahrlich kein Unbekannter, denn von 1995 bis 2004 lief er als Abwehrspieler im Trikot der Schwarz-Weißen auf und bestritt 220 Oberligaspiele für den ETB. Am Ende der Saison 2003/04 wurde Janßen von den Anhängern zum „ETB-Spieler des Jahres“ gewählt. In der Spielzeit 2013/14 war er zudem als Cheftrainer der ersten Mannschaft am Uhlenkrug tätig.