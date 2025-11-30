Starke Leistung des ETB. – Foto: Ralph Görtz

ETB mit Achtungserfolg im Essener Derby, St. Tönis verspielt Dreier Oberliga Niederrhein: Unter den Top-Teams wurden reihenweise Punkte liegen gelassen. Nachdem Ratingen 04/19 und der KFC Uerdingen patzten, ging nun auch die SpVg Schonnebeck im Derby mit dem ETB Schwarz-Weiß Essen leer aus. Der SC St. Tönis hätte mit einem Sieg zur Spitzengruppe aufschließen können, doch kassierte einen späten Ausgleichstreffer. Verlinkte Inhalte Oberliga Niederrhein KFC Uerdingen VfL Jüchen Holzheim DJK Frintrop + 14 weitere

Auch in Unterzahl behauptete sich der ETB Schwarz-Weiß Essen mit 5:3 im Derby gegen die SpVg Schonnebeck. Das gleiche Ergebnis feierte der FC Büderich dank einer furiosen zweiten Hälfte gegen den TSV Meerbusch. Die DJK Adler Union Frintrop beendete gleichzeitig die Siegesserie des VfB Hilden und die eigene Durststrecke. Der VfB Homberg kassierte ebenso wie der SC St. Tönis einen späten Ausgleichstreffer.

________ Büderich dreht im zweiten Durchgang auf

Die anfängliche Führung durch Micah Cain (24.) glich der FCB postwendend nach einem Kopfballtor von Jan Niklas Kühling wieder aus (25.). Beide Mannschaften zeigten sich grundsätzlich in Torlaune, so fand die erneute Führung des TSV durch Florian Berisha (33.) nach dem 2:2 von Giovanni Nkowa das erneute Echo (45.+5). Meerbusch war bis dahin eigentlich ordentlich in der Partie, doch gab im zweiten Durchgang jegliche Chance auf Punkte aus der Hand. Kaies Alaisame (59.) und Nkowa mit seinen Treffern zwei und drei (65., 74.) machten frühzeitig einen Deckel auf den Ausgang der Partie. Pablo Ramm sorgte aus Sicht des TSV mit seinem Treffer zum 3:5 immerhin noch für etwas Ergebniskosmetik (90. +4). Büderich kann sich damit weiter Luft auf die Abstiegsränge verschaffen und wird mit hoher Wahrscheinlichkeit über dem Strich überwintern. TSV Meerbusch – FC Büderich 3:5

TSV Meerbusch: Franz Langhoff, Daniel Hoff, Noah Korczowski (43. Dion Gutaj), Leonel Kadiata, Aaron Addo (55. Leon Kempkens), Leart Lahi (61. Harding Mac Stuell Beira), Yasin Bas, Reo Kamiyama (79. Vitali Habarov), Micah Cain, Pablo Ramm, Florian Berisha (63. Ilyas Vöpel) - Trainer: Marcel Winkens

FC Büderich: Justin Möllering, Ibrahim Kanat, Linus Ansumana, Jamil Jamal Al Hussein, Kevin Weggen, Taira Kayama, Jannik Schulte (81. Daud Gergery), Venhar Ismailji (27. Oliver Tomasz Dessau), Giovanni Nkowa (84. Gabriel-Eromose Imoiseza), Kaies Alaisame, Jan Niklas Kühling (85. Daud Gergery) - Trainer: Sebastian Siebenbach - Trainer: Torsten Schedler

Schiedsrichter: Davide Zeisberg (Solingen)

Tore: 1:0 Micah Cain (24.), 1:1 Jan Niklas Kühling (26.), 2:1 Florian Berisha (33.), 2:2 Giovanni Nkowa (45.+5), 2:3 Kaies Alaisame (59.), 2:4 Giovanni Nkowa (65.), 2:5 Giovanni Nkowa (74.), 3:5 Pablo Ramm (90.+4) ________ ETB kauft Schonnebeck auch in Unterzahl den Schneid ab

Die erste ordentliche Gelegenheit hatten die Gäste. Nach einer Umschaltsituation kam Sanjin Vrebac in eine ordentliche Abschlussmöglichkeit, scheiterte aber am gut reagierenden Lukas Lingk (5.). Der 25-jährige Vrebac hatte kurz darauf die nächste Möglichkeit – und machte es besser. Eine Direktabnahme brachte er für seinen zweiten Treffer im Tor unter (11.). Die Schwalben wurden darauf noch einmal kalt erwischt. Nach einem erneuten Konter setzte Nabil El-Hany einen Anbschluss Richtung Tor ab, traf aber nur den Pfosten. Der herbeieilende Noah Kloth konnte daraufhin nicht richtig abbremsen und bugsierte die Kugel unfreiwillig ins eigene Tor (13.). Der ETB suchte auch im Anschluss immer wieder durch vertikale Bälle die gegnerische Gefahrenzone. Doch statt dem dritten Treffer der Schwarz-Weißen stach Schonnebeck erstmals zu. Amen Shavershyan gab die Kugel leichtfertig her, Niko Bosnjak nutzte die Gelegenheit und vollendete nach einem Alleingang zum Anschlusstreffer (22.). Schonnebeck erspielte sich nun mehr optische Vorteile, doch es fehlte die letzte Konsequenz. Stattdessen verpasste Vrebac kurz vor Pausenpfiff auch seinen zweiten Treffer (44.). In der Nachspielzeit der ersten Hälfte konnte sich das sowohl Phil Lenuweit auf Seiten des ETB (45. +3), als auch Lingk (45., +4) noch einmal auszeichnen. Im zweiten Durchgang ging es munter weiter. Youssef Kamboua überwand Lingk zunächst im Nachsetzen (52.). Im Gegenzug verkürzte abermals Bosnjak mit einem feinen Heber auf einen Treffer Rückstand (56.). Doch auch dabei sollte es nicht lange bleiben. Erneut schaltete der ETB nach einem Ballverlust der Schonnebecker schnell um, Kamboua vollendete für seinen schnellen Doppelpack (60.). Damit herrschte aber noch lange keine Ruhe. So brachte sich der ETB gewissermaßen selbst in die Bredouille. Maurice Haar musste nach einem groben Foulspiel an Bosnjak frühzeitig duschen gehen. Doch selbst in Unterzahl agierten die Gäste weiter griffig und sorgten schließlich mit dem 5:2 durch Marcello Romano für die Vorentscheidung (73.). In den Schlussminuten trudelte die Partie dann größtenteils aus. Nach einem Foulspiel im Strafraum an Moritz Isensee verkürzte Timo Brauer immerhin auf 3:5 (90.+4). Der Tabellenführer aus Ratingen wird das Ergebnis sicher wohlwollend vernommen haben. So kann 04/19 seinen Vorsprung trotz eines vermeintlichen Patzers am Freitagabend um einen Zähler erhöhen. SpVg Schonnebeck – ETB Schwarz-Weiß Essen 3:5

SpVg Schonnebeck: Dacain Baraza (74. Darko Ilic), Noah Kloth, Timo Brauer, Moritz Isensee, Moise Lionel Gae (74. Luca Pinke), Niko Bosnjak (83. Hugo Schmidt), Lennon Jung (80. Tim Kuhlmann) - Trainer: Dirk Tönnies

ETB Schwarz-Weiß Essen: Jan Corsten (10. Serhat Sat), Maurice Rene Haar, Nico Lucas (90. Samir Younes Bouazza), Nabil El-Hany (69. Denzel Oteng Adjei), Sanjin Vrebac (74. Simon Gawryluk), Youssef Kamboua, Marcello Romano (83. Justus Morten Becker) - Trainer: Christian Dorda - Trainer: Björn Matzel

Schiedsrichter: Marc Waldbach

Tore: 0:1 Sanjin Vrebac (11.), 0:2 Noah Kloth (13. Eigentor), 1:2 Niko Bosnjak (23.), 1:3 Youssef Kamboua (52.), 2:3 Niko Bosnjak (56.), 2:4 Youssef Kamboua (60.), 2:5 Marcello Romano (72.), 3:5 Timo Brauer (90.+4 Foulelfmeter)

Rot: Maurice Rene Haar (66./ETB Schwarz-Weiß Essen/) ________ Bemühte Dingdener mit Last-Minute-Ausgleich gegen Homberg