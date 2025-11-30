ETB mit Achtungserfolg im Essener Derby, St. Tönis verspielt Dreier

Auch in Unterzahl behauptete sich der ETB Schwarz-Weiß Essen mit 5:3 im Derby gegen die SpVg Schonnebeck. Das gleiche Ergebnis feierte der FC Büderich dank einer furiosen zweiten Hälfte gegen den TSV Meerbusch. Die DJK Adler Union Frintrop beendete gleichzeitig die Siegesserie des VfB Hilden und die eigene Durststrecke. Der VfB Homberg kassierte ebenso wie der SC St. Tönis einen späten Ausgleichstreffer.
Die anfängliche Führung durch Micah Cain (24.) glich der FCB postwendend nach einem Kopfballtor von Jan Niklas Kühling wieder aus (25.). Beide Mannschaften zeigten sich grundsätzlich in Torlaune, so fand die erneute Führung des TSV durch Florian Berisha (33.) nach dem 2:2 von Giovanni Nkowa das erneute Echo (45.+5).
Meerbusch war bis dahin eigentlich ordentlich in der Partie, doch gab im zweiten Durchgang jegliche Chance auf Punkte aus der Hand. Kaies Alaisame (59.) und Nkowa mit seinen Treffern zwei und drei (65., 74.) machten frühzeitig einen Deckel auf den Ausgang der Partie. Pablo Ramm sorgte aus Sicht des TSV mit seinem Treffer zum 3:5 immerhin noch für etwas Ergebniskosmetik (90. +4). Büderich kann sich damit weiter Luft auf die Abstiegsränge verschaffen und wird mit hoher Wahrscheinlichkeit über dem Strich überwintern.
TSV Meerbusch – FC Büderich 3:5
TSV Meerbusch: Franz Langhoff, Daniel Hoff, Noah Korczowski (43. Dion Gutaj), Leonel Kadiata, Aaron Addo (55. Leon Kempkens), Leart Lahi (61. Harding Mac Stuell Beira), Yasin Bas, Reo Kamiyama (79. Vitali Habarov), Micah Cain, Pablo Ramm, Florian Berisha (63. Ilyas Vöpel) - Trainer: Marcel Winkens
FC Büderich: Justin Möllering, Ibrahim Kanat, Linus Ansumana, Jamil Jamal Al Hussein, Kevin Weggen, Taira Kayama, Jannik Schulte (81. Daud Gergery), Venhar Ismailji (27. Oliver Tomasz Dessau), Giovanni Nkowa (84. Gabriel-Eromose Imoiseza), Kaies Alaisame, Jan Niklas Kühling (85. Daud Gergery) - Trainer: Sebastian Siebenbach - Trainer: Torsten Schedler
Schiedsrichter: Davide Zeisberg (Solingen)
Tore: 1:0 Micah Cain (24.), 1:1 Jan Niklas Kühling (26.), 2:1 Florian Berisha (33.), 2:2 Giovanni Nkowa (45.+5), 2:3 Kaies Alaisame (59.), 2:4 Giovanni Nkowa (65.), 2:5 Giovanni Nkowa (74.), 3:5 Pablo Ramm (90.+4)
Die erste ordentliche Gelegenheit hatten die Gäste. Nach einer Umschaltsituation kam Sanjin Vrebac in eine ordentliche Abschlussmöglichkeit, scheiterte aber am gut reagierenden Lukas Lingk (5.). Der 25-jährige Vrebac hatte kurz darauf die nächste Möglichkeit – und machte es besser. Eine Direktabnahme brachte er für seinen zweiten Treffer im Tor unter (11.). Die Schwalben wurden darauf noch einmal kalt erwischt. Nach einem erneuten Konter setzte Nabil El-Hany einen Anbschluss Richtung Tor ab, traf aber nur den Pfosten. Der herbeieilende Noah Kloth konnte daraufhin nicht richtig abbremsen und bugsierte die Kugel unfreiwillig ins eigene Tor (13.).
Der ETB suchte auch im Anschluss immer wieder durch vertikale Bälle die gegnerische Gefahrenzone. Doch statt dem dritten Treffer der Schwarz-Weißen stach Schonnebeck erstmals zu. Amen Shavershyan gab die Kugel leichtfertig her, Niko Bosnjak nutzte die Gelegenheit und vollendete nach einem Alleingang zum Anschlusstreffer (22.). Schonnebeck erspielte sich nun mehr optische Vorteile, doch es fehlte die letzte Konsequenz. Stattdessen verpasste Vrebac kurz vor Pausenpfiff auch seinen zweiten Treffer (44.). In der Nachspielzeit der ersten Hälfte konnte sich das sowohl Phil Lenuweit auf Seiten des ETB (45. +3), als auch Lingk (45., +4) noch einmal auszeichnen.
Im zweiten Durchgang ging es munter weiter. Youssef Kamboua überwand Lingk zunächst im Nachsetzen (52.). Im Gegenzug verkürzte abermals Bosnjak mit einem feinen Heber auf einen Treffer Rückstand (56.). Doch auch dabei sollte es nicht lange bleiben. Erneut schaltete der ETB nach einem Ballverlust der Schonnebecker schnell um, Kamboua vollendete für seinen schnellen Doppelpack (60.). Damit herrschte aber noch lange keine Ruhe. So brachte sich der ETB gewissermaßen selbst in die Bredouille. Maurice Haar musste nach einem groben Foulspiel an Bosnjak frühzeitig duschen gehen. Doch selbst in Unterzahl agierten die Gäste weiter griffig und sorgten schließlich mit dem 5:2 durch Marcello Romano für die Vorentscheidung (73.). In den Schlussminuten trudelte die Partie dann größtenteils aus. Nach einem Foulspiel im Strafraum an Moritz Isensee verkürzte Timo Brauer immerhin auf 3:5 (90.+4). Der Tabellenführer aus Ratingen wird das Ergebnis sicher wohlwollend vernommen haben. So kann 04/19 seinen Vorsprung trotz eines vermeintlichen Patzers am Freitagabend um einen Zähler erhöhen.
SpVg Schonnebeck – ETB Schwarz-Weiß Essen 3:5
SpVg Schonnebeck: Dacain Baraza (74. Darko Ilic), Noah Kloth, Timo Brauer, Moritz Isensee, Moise Lionel Gae (74. Luca Pinke), Niko Bosnjak (83. Hugo Schmidt), Lennon Jung (80. Tim Kuhlmann) - Trainer: Dirk Tönnies
ETB Schwarz-Weiß Essen: Jan Corsten (10. Serhat Sat), Maurice Rene Haar, Nico Lucas (90. Samir Younes Bouazza), Nabil El-Hany (69. Denzel Oteng Adjei), Sanjin Vrebac (74. Simon Gawryluk), Youssef Kamboua, Marcello Romano (83. Justus Morten Becker) - Trainer: Christian Dorda - Trainer: Björn Matzel
Schiedsrichter: Marc Waldbach
Tore: 0:1 Sanjin Vrebac (11.), 0:2 Noah Kloth (13. Eigentor), 1:2 Niko Bosnjak (23.), 1:3 Youssef Kamboua (52.), 2:3 Niko Bosnjak (56.), 2:4 Youssef Kamboua (60.), 2:5 Marcello Romano (72.), 3:5 Timo Brauer (90.+4 Foulelfmeter)
Rot: Maurice Rene Haar (66./ETB Schwarz-Weiß Essen/)
In einem größtenteils ausgeglichenen wie ereignisarmen Spiel sorgte der VfB kurz vor Halbzeitpfiff für ein erstes Ausrufezeichen. Luca Thissen nahm sich aus der Distanz einfach mal ein Herz und erwischte Johannes Buers auf dem falschen Fuß zur 1:0-Führung (43.).
Nach dem Seitenwechsel musste Homberg einmal tief durchatmen. Keeper Leon Schübel musste gleich mehrfach in höchster Not eingreifen, mit reichlich Mühe und etwas Dusel konnten die Gäste die Situation schließlich bereinigen (53.). Dingden investierte mit dem Rückstand vor Augen im zweiten Durchgang mehr in die Offensive, konnte daraus aber nicht den entscheidenden Ertrag ziehen. In der Schlussphase setzte Hannes Göring einen Kopfball knapp am Gehäuse vorbei (80.), eine Direktabnahme von David Hulshorst wurde noch geblockt (89.). Homberg kam den drei Punkten immer näher, in der Nachspielzeit konnte Thissen gar noch den Sack zu machen, doch scheiterte an Michael Leyking auf der Linie (90.+1). Fast im Gegenzug war es dann auf der anderen Seite geschehen. Mohamed Salman rettete mit seinem siebten Saisontor noch einen Punkt für die Hausherren über die Linie (90.+4). Homberg muss allmählich auf die Top-Platzierungen abreißen lassen, während Dingden jeden Punkt im Kampf um den Klassenerhalt wohl dankend mitnehmen wird.
SV Blau-Weiß Dingden – VfB Homberg 1:1
SV Blau-Weiß Dingden: Johannes Buers, Michael Leyking, Robin Volmering, Jonas Beckmann, Lukas Maximilian Valler (84. Ibrahim Kouyate), Hannes Göring, Kevin Juch, Jonas Schneiders (57. David Hulshorst), Lasse Hoffmann (46. Jan-Niklas Haffke), Luka Grlic (67. Matties Volmering), Mohamed Salman - Trainer: Sebastian Amendt
VfB Homberg: Leon Schübel, Felix Hohmann, Henrik Scheibe, Connor Klossek (89. Heni Ben Salah), Ariyoh Yussuf Ayinla (89. James Shepard), Justin Walker, Julian Bode (69. Kilian Schaar), Fabio-Daniel Simoes-Ribeiro, Luca Thissen, Emir Demiri (84. Leon Schütz), Marcio Jordan Blank (46. Andres Gerardo Gomez Dimas) - Trainer: Stefan Janßen
Schiedsrichter: Marlon Bruchhausen
Tore: 0:1 Luca Thissen (43.), 1:1 Mohamed Salman (90.+4)
Aus gegnerischem Ballbesitz sorgte St. Tönis für den ersten Treffer. Die Hausherren drängte Monheim in eine Ecke. Es folgte ein Querschläger woraufhin Julio Torren zur Führung einschieben kann (30.). Seinem ersten Saisontreffer ließ der 22-Jährige auch direkt den zweiten Folgen. Nach Flanke von Julian Florez blieb Torrens zunächst mit seiner Direktabnahme hängen, bugsierte das Spielgerät dann aber im Nachsetzen über die Linie (42.). Kurz vor Halbzeitpfiff bot sich dem FCM auch die Chance auf den Anschluss, Talha Demir scheiterte aber per Strafstoß (45. +2). Es ging in die Schlussphase, St. Tönis schien die Führung nach Hause zu bringen, bis Luca Kiefer mit seinem Anschlusstor noch einmal Spannung reinbrachte (84.). Und in der Tat hatte Monheim noch einen Pfeil im Köcher und sorgte per Handelfmeter für den Ausgleich kurz vor Zapfenstrich (90.+7). Wäre es beim Dreier geblieben, hätte St. Tönis oben anklopfen können, so tritt das Team von Bekim Kastrati tabellarisch auf der Stelle.
SC St. Tönis 1911/20 – 1. FC Monheim 2:2
SC St. Tönis 1911/20: Tim Leon Schrick, Niklas Withofs, Maximilian Pohlig, Kohei Nakano, Fumito Okihara, Dominik Dohmen, Mario Knops (77. Gianluca Rizzo), Julian Andres Suaterna Florez (88. Kris Pöstges), Julio Torrens (90. Luca Esposito), Jannis Nikolaou (61. Maksym Lufarenko), Tyler Nkamanyi (61. Eghosa Aaron Ogbeide) - Co-Trainer: Johannes Dahms - Trainer: Bekim Kastrati
1. FC Monheim: Leon Feher, Kai Schneider, Luca Jan Kiefer, Enno Lang, Tim Galleski, Talha Demir, Kisolo-Deo Biskup (79. Louis Polakowicz), Tim Klefisch, Aleksandar Bojkovski, Tom Hirsch, Kameron Joseph Blaise - Trainer: Dennis Ruess
Schiedsrichter: Sam Zergan
Tore: 1:0 Julio Torrens (30.), 2:0 Julio Torrens (42.), 2:1 Luca Jan Kiefer (84.), 2:2 (90.+6 Handelfmeter)
Besondere Vorkommnisse: Talha Demir (1. FC Monheim) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart (45.).
Hilden zeigte sich auf heimischem Geläuf ungewohnt passiv, Frintrop hatte mehr vom Spiel, dabei auch erste ordentliche Tormöglichkeiten. Sturm-Hüne Yannick Reiners (19.) und Timo Dapprich (21.) näherten sich für die Gäste zunächst einmal an. Auch Linus Wissing hatte aus vielversprechender Position nahe der Strafraumgrenze die Chance zur Führung, doch verzog deutlich (30.). Kurz vor Halbzeitpfiff scheiterte Dapprich auch noch an VfB-Keeper Yannic Lenze (41.).
Im zweiten Durchgang brach dann endlich der Bann. Nach Vorarbeit von Jonas Rübertus vollendete Elias Brechmann für die Adler (51.), doch die Antwort folgte postwendend. Nils Gatzke sorgte wieder für Gleichstand (56.), woraufhin Dapprich mit einem Flachschuss die erneute Führung für Frintrop erzielte (64.). Diese gaben die Gäste im weiteren Verlauf nicht mehr hinterher, sammeln dadurch drei wichtige Punkte gegen eigentlich formstarke Hildener und beenden gleichzeitig auch die eigene Durststrecke von sieben Spielen ohne Sieg.
VfB 03 Hilden – DJK Adler Union Frintrop 1:2
VfB 03 Hilden: Yannic Lenze, Nick Sangl, Phil Zimmermann, Fabio Bachmann, Fabian zur Linden, Maximilian Wagener, Nils Arne Gatzke, Lukas Lier, Pascal Weber, Mohamed Cisse, Etienne Feese (62. Luke Kawabe) - Trainer: Tim Schneider
DJK Adler Union Frintrop: Nils Reiners, Jonas Rübertus (68. Fynn Rauschtenberger), Leon Engelberg, Steffen Herzog, Nils van den Woldenberg, Koffi Jason Togbedji, Timo Dapprich (81. Yan Marcos Friessner Montas), Linus Wissing, Elias Brechmann (68. Christian Büttner), Yannick Reiners, Joel Zwikirsch - Trainer: Marcel Cornelissen
Schiedsrichter: Lukas Dyck (Willich )
Tore: 0:1 Elias Brechmann (51.), 1:1 Nick Sangl (56.), 1:2 Timo Dapprich (64.)
16. Spieltag
Fr., 05.12.25 20:00 Uhr SV Biemenhorst - Sportfreunde Baumberg
Sa., 06.12.25 16:30 Uhr DJK Adler Union Frintrop - Ratingen 04/19
Sa., 06.12.25 18:00 Uhr Holzheimer SG - SV Blau-Weiß Dingden
So., 07.12.25 14:15 Uhr VfB Homberg - SpVg Schonnebeck
So., 07.12.25 14:15 Uhr ETB Schwarz-Weiß Essen - 1. FC Kleve
So., 07.12.25 15:00 Uhr 1. FC Monheim - VfB 03 Hilden
So., 07.12.25 15:00 Uhr KFC Uerdingen - TSV Meerbusch
So., 07.12.25 15:30 Uhr SC St. Tönis 1911/20 - SV Sonsbeck
So., 07.12.25 15:30 Uhr FC Büderich - VfL Jüchen-Garzweiler
