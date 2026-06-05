ETB lädt zum Saisonfinale gegen den TSV Meerbusch

Für den ETB steht das letzte Saisonspiel an. – Foto: Arno Wirths

Nachdem der ETB Schwarz-Weiß Essen zuletzt zwei Heimniederlagen hintereinander hinnehmen mussten, möchten er sich natürlich mit einem Heimsieg von seinen treuen Anhängern in die Sommerpause verabschieden. Das Spiel gegen den TSV Meerbusch wird um 15 Uhr am Uhlenkrug angepfiffen.

Die Meerbuscher haben drei Punkte Vorsprung vor dem ETB und liegen auf Platz sechs der Oberligatabelle. Mit einem Heimsieg würden die Schwarz-Weißen an ihnen vorbeiziehen. In den bisher 16 ausgetragenen Auswärtspartien konnten sie fünf Siege und drei Unentschieden in dieser Spielzeit holen. Trainiert wird der TSV Meerbusch von Marc Roch, der das Amt im März von Marcel Winkens übernommen hat, der nach fünf Siegen in Folge überraschend zurückgetreten war. Der 57-jährige Roch ist seit 2024 in der TSV-Nachwuchsabteilung tätig.

Matzel hofft auf kleine Aufbesserung der Heimbilanz

„Wir wollen uns im letzten Spiel der Saison noch einmal vernünftig präsentieren. Unsere Heimbilanz ist in dieser Spielzeit wirklich nicht gut und wir wollen sie durch einen Dreier am Sonntag ein bisschen verbessern. Wir wollen uns natürlich gegen Meerbusch mit einer guten Partie von den ETB-Anhängern verabschieden. Mit einem Sieg würden wir mindestens einen Platz in der Tabelle klettern. Durch eine Niederlage könnten wir uns tabellarisch verschlechtern, und das möchten wir absolut nicht. Wir haben viele Ausfälle, wollen aber trotzdem ein gutes Heimspiel abliefern“, sagt ETB-Coach Björn Matzel über das Saisonfinale.