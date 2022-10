ETB konnte in Homberg nicht an die guten Leistungen anknüpfen Oberliga Niederrhein: Der ETB Schwarz-Weiß Essen musste sich dem VfB Homberg mit 0:1 geschlagen geben.

Der ETB Schwarz-Weiß Essen musste heute eine Niederlage beim VfB Homberg hinnehmen. Die „Schwatten“ konnten dabei nicht an ihre starke Leistung vom Pokalderby am Dienstag anknüpfen und verloren verdient mit 0:1 in Homberg. Durch die fünfte Saisonniederlage rutschten die Schwarz-Weißen in der Oberliga Niederrhein auf den sechsten Tabellenplatz ab. Der ETB hat nach den anstrengenden Wochen nun etwas Zeit zu regenerieren, denn am kommenden Wochenende ist die Mannschaft von Trainer Damian Apfeld spielfrei. Das nächste Meisterschaftsspiel ist am 13. November, wenn der VfB Hilden um 14 Uhr am Uhlenkrug gastiert.

In den ersten 45 Minuten sahen die 382 Zuschauer eine chancenarme Begegnung, in der beide Abwehrreihen alles im Griff hatten. Lediglich in der 10. Spielminute wurde es einmal richtig gefährlich, als Hombergs Angreifer Samuel Owusu Addai alleine auf ETB-Keeper Stefan Jaschin zulaufen konnte. Der herausstürzende Jaschin konnte den Schuss aus kurzer Entfernung aber klasse parieren.

Nach dem Seitenwechsel gab es dann eine abwechslungsreichere Partie im PCC-Stadion. Keine acht Minuten waren in der zweiten Halbzeit absolviert, da gelang den Gastgebern das Tor des Tages: Nach einem Konter drang VfB-Stürmer Ren Ishizaki in den Essener Strafraum ein und ließ Stefan Jaschin bei der 1:0-Führung mit einem Schuss aus elf Metern in die rechte Ecke keine Abwehrchance (53.). In der 61. Minute gab es dann die erste gute Gelegenheit für die Schwarz-Weißen. Noel Futkeu hatte den Ball gut an Guiliano Zimmerling weitergeleitet, der dadurch frei vor dem Tor auftauchte, aber ehe er schießen konnte, wurde er durch ein starkes Tackling eines Homberger Abwehrspielers noch ausgebremst. 13 Minuten danach touchierte ein Freistoß von ETB-Mittelfeldspieler Ferhat Mumcu von der linken Strafraumkante nur das linke Lattenkreuz (74.). Sieben Zeigerumdrehungen vor dem Spielende hatten die VfB-Anhänger dann bereits den Torschrei auf den Lippen, aber ein guter Schuss von Samuel Owusu Addai aus 17 Metern flog um Millimeter am linken Pfosten vorbei (83.). In der Nachspielzeit hatten die Gäste dann Pech, als ein Gewaltschuss von ETB-Kapitän „Freddy“ Lach aus 18 Metern nach einem Freistoß, von VfB-Torsteher Philipp Gutkowski mit einer Glanztat noch über die Latte gelenkt wurde (90.+2).

Das sagen die Trainer

Stefan Janßen (VfB Homberg): „Es war heute ein hochverdienter Sieg für uns. Wir wussten, dass der ETB das Spiel des Jahres und 120 Pokalminuten in den Knochen hatte. Wir mussten drangehen, in den Zweikämpfen präsent sein und laufstark sein. Alles, was wir diese Woche besprochen hatten, haben wir heute umgesetzt. Ich habe bis zur 90. Minute keine richtige Torchance vom ETB gesehen, und habe gedacht, dass der Freistoß reingehen würde. Das hätte dann wieder einmal gepasst. Wir brauchten die drei Punkte heute dringender als der ETB. Ich gönne dem ETB aus alter Verbundenheit immer drei Punkte, außer gegen uns. Ich habe am Uhlenkrug sehr schöne und prägende Jahre verlebt.“

Damian Apfeld (ETB SW Essen): „Ich habe heute kein gutes Spiel von uns gesehen. Wir hatten Probleme ins Spiel zu kommen und nicht die nötige Frische auf dem Platz. Wir haben uns nicht die Torchancen herausgespielt, so wie wir uns es vorgestellt haben und hatten auch nicht die Ballgewinne in den entscheidenden Zonen. Außer ein paar Torchancen war es heute einfach nichts. Uns fehlte die geistige und körperliche Frische für das Spiel. Homberg hatte 14 Tage Zeit sich auf die Partie vorzubereiten und Dinge zu verändern und zu verbessern. Diese Zeit hatten wir nicht. Sie wollten aber einfach noch mehr diesen Sieg und waren gieriger als wir. So ein Spiel ist natürlich nie gut, vor allem, wenn Du einen Dreier brauchst um in der Spitzengruppe zu bleiben. Wir müssen heute die verdiente Niederlage akzeptieren und das Spiel schnell abhaken.“