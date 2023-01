ETB-Knaller zum Jahresstart - Kapitän Frederik Lach bleibt bis 2025 Oberliga Niederrhein: Der ETB Schwarz-Weiß Essen treibt seine Personalplanungen weiter voran.

In der Woche vor Weihnachten konnte Fußballoberligist ETB Schwarz-Weiß Essen mit der Verlängerung von Erfolgscoach Damian Apfeld und der Verpflichtung der beiden Neuzugänge Bubakarry Fadika (FC Kray) und Arman Corovic (1. FC Bocholt) bereits für positive Schlagzeilen sorgen. Zum Jahresbeginn 2023 haben die Schwarz-Weißen nun noch eine richtige Top-Meldung für ihre Anhänger parat: ETB-Kapitän Frederik „Fredi“ Lach hat seinen Vertrag am Uhlenkrug bis zum 30. Juni 2025 verlängert! Der 25-jährige Leader des Tabellenzweiten der Oberliga Niederrhein spielte schon in der Jugend für den ETB und kehrte vor dieser Saison vom Drittligisten SC Verl zurück nach Essen. Fredi Lach spielt bis jetzt ein überragende Saison und verpasste in der Oberliga Niederrhein – als einer von nur drei Feldspielern – bisher keine einzige Minute. Der zweikampfstarke Abwehrspieler konnte zudem zwei Treffer zum Höhenflug der Schwarz-Weißen beisteuern.

Fredi Lach zu seiner Vertragsverlängerung beim ETB: „Ich muss mein Leben, das seit September voll auf das Studium ausgerichtet ist, mit dem Fußball vereinbaren können. Deswegen habe ich im Sommer Abstand vom Profifußball genommen. Und das ist mir hier beim ETB möglich. Zu entsprechenden Präsenzphasen und Prüfungen kann ich immer hin, ohne mir Gedanken machen zu müssen, aus dem Kader zu fallen. Letzten Endes will ich aber natürlich keine Einheit und keine Spielminute verpassen, weil ich unglaublich gerne und mit ganzem Herzen für diesen Verein spiele und mit den Jungs und unserem ganzen Team aus Trainern, Betreuern usw. zusammenarbeite. Ich will ein Teil des Fortschritts sein, der hier beim ETB im letzten halben Jahr schon begonnen wurde und diesen auch weiter fortsetzen. Ich möchte weiterhin dabei helfen, wenn es darum geht den Verein in jeglicher Hinsicht zu stabilisieren und natürlich möchte ich den Erfolg aus der Hinrunde fortsetzen und als Team immer besser werden und sehen, was möglich ist, wenn wir die uns wichtigen Werte und Tugenden, wie maximale Einsatzbereitschaft, Loyalität und Intensität kultivieren und vorantreiben. Ich freue mich in erster Linie auf die Rückrunde, aber auch schon jetzt auf die kommenden zweieinhalb Jahre und möchte, dass wir als Team in jeder Einheit und jedem Spiel alles geben und vorankommen. Ich arbeite mit allen gerne zusammen und verbringe beim ETB extrem gerne Zeit mit dem Trainerteam, bestehend aus Damian Apfeld, Ulf Ripke, Max Klink – der auch mein Cheftrainer in der U12 ist – und Kai Heutger. Dazu gehören natürlich auch die Betreuer Olli Guß, Rainer Kanders und unser Physiotherapeut Jens Bromba. Hinzu kommen noch die Verantwortlichen Karl Weiß, Günther Oberholz, Axel Schulten und André Leu, die ich alle sehr schätze und die mir die Entscheidung noch leichter gemacht haben.“

„Allen, die dem ETB die Daumen drücken, wird die Vertragsverlängerung mit Fredi ein Lächeln ins Gesicht bringen. Die Verpflichtung von ihm im letzten Sommer war ein absoluter Glücksgriff für den ETB. Das gilt nicht nur für den sportlichen Bereich. Wie Fredi sich in den Verein integriert hat und was für tolle Arbeit er als Spielführer auch außerhalb des Platzes abliefert, ist gar nicht hoch genug zu bewerten. Seine Qualität ist unbestritten. Er hebt dadurch unser Niveau im Defensivverbund noch mal deutlich an. Er ist auf und neben dem Platz extrem wichtig für uns und findet als Mannschaftskapitän immer die richtigen Worte. Er ist ein Spieler, bei dem das Gesamtpaket aus Leistung, Qualität, Mentalität und Charakter, ganz weit vorne ist. Seine Verlängerung ist ein hervorragendes Zeichen für den Verein und die weiteren Planungen. Ich hoffe, dass in den nächsten Wochen viele weitere Vertragsverlängerungen folgen werden“, freut sich ETB-Coach Damian Apfeld über den Verbleib seines Kapitäns.