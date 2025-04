ETB ist auch von Ratingen nicht zu bremsen

Obwohl die Schwarz-Weißen viermal verletzungsbedingt wechseln mussten, ließen sie sich nicht aus der Ruhe bringen und waren am heutigen Abend die deutlich bessere Mannschaft. Der Fünfkampf an der Spitze hält weiter an und der ETB kann sich am Wochenende in Ruhe anschauen, was die Konkurrenz aus Schonnebeck und St. Tönis macht. Für den ETB geht es am Sonntag in einer Woche (4. Mai) mit dem Spitzenspiel gegen den SC St. Tönis am heimischen Uhlenkrug weiter. Die Essener zeigten in den ersten 20 Minuten hervorragenden Fußball und hätten zweimal in Führung gehen können. In der 14. Spielminute köpfte Kamil Poznanski – nach einem Eckball von Nico Lucas - aus fünf Metern aufs Ratinger Tor und die zahlreich mitgereisten ETB-Anhänger hatten den Torschrei schon auf den Lippen. Ratingens Keeper Dennis Raschka machte den Schwarz-Weißen aber einen Strich durch die Rechnung und konnte den Ball mit einer Weltklasse-Parade noch über die Latte lenken. 40 Sekunden später gab es erneut eine große Chance für die Gäste, als ETB-Kapitän Fredi Lach den Ball volley aus 15 Metern nahm. Seine gute Direktabnahme wurde aber noch leicht abgefälscht und flog um Millimeter am rechten Pfosten vorbei (15.).

Valentine muss vorzeitig runter