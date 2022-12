ETB holt vierten Sieg in Serie und ist nun Tabellenzweiter Oberliga Niederrhein: Der ETB Schwarz-Weiß Essen schlägt den 1. FC Monheim auswärts mit 2:0.

Was für eine starke Leistung vom ETB Schwarz-Weiß Essen beim letzten Hinrundenspiel der Oberliga Niederrhein am Sonntag: Beim 1. FC Monheim zeigte die Mannschaft von ETB-Coach Damian Apfeld über 90 Minuten eine hervorragende Mannschaftsleistung und gewann am Ende völlig verdient mit 2:0 (1:0). Durch den vierten Sieg in Folge (davon die letzten drei Spiele zu Null) kletterten die Schwarz-Weißen auf den zweiten Tabellenplatz, da Konkurrent KFC Uerdingen gleichzeitig in Düsseldorf verlor. Auch Tabellenführer SSVg Velbert musste seine heutige Partie mit einer Niederlage beenden, somit konnte der ETB den Abstand auf fünf Punkte verringern. Am nächsten Samstag bestreiten die „Schwatten“ beim FC Kray ihr letztes Spiel vor der Winterpause.

Bei frostigen Temperauren sahen die Zuschauer von Beginn an ein gutes Oberligaspiel, in dem aber die starken Abwehrreihen beider Teams lange Zeit alles im Griff hatten. Erstmalig wurde es in der 33. Spielminute etwas gefährlich, als der starke ETB-Mittelfeldspieler Marcello Romano nach einem Konter aus 20 Metern abzog. Sein Schuss flog aber über die Querlatte. Fünf Minuten später zappelte das Spielgerät dann aber im Gehäuse der Gastgeber: Nach einem Zuspiel von Noel Futkeu kam der Ball zu Romano, der das runde Leder mit einem Zuckerpass wieder in den Lauf des ETB-Goalgetters zurückspielte. Futkeu hatte dann aus elf Metern keine Mühe mit einem Flachschuss in die rechte Ecke das 1:0 für sein Team zu erzielen (38.). Es war bereits sein 17. Saisontor! Mit dem 1:0 für die Schwarz-Weißen ging es dann auch in die Halbzeitpause.

Gut fünf Minuten waren nach dem Seitenwechsel gespielt, als es eine Großchance für den ETB gab: Nach einem Konter kam der Ball von FC-Keeper Björn Nowicki zu Marc Gotzeina, der aber aus 17 Metern das leere Tor nicht traf (51.). Zwei Zeigerumdrehungen später hatten die mitgereisten ETB-Anhänger erneut den Torschrei auf den Lippen. Romano hatte sich prima im Strafraum der Hausherren durchgesetzt, als er aber den Ball aus kurzer Entfernung über die Linie drücken wollte, stand noch ein Monheimer Abwehrbein im Weg und konnte zur Ecke klären (53.). In der 55. Minute hatten dann die Monheimer ihre erste gute Gelegenheit: Nach einem akrobatischen Fallrückzieher von Tobias Lippold war aber ETB-Torhüter Stefan Jaschin zur Stelle und konnte den Ball mit einem starken Reflex entschärfen. Knapp 20 Minuten danach hatte der ETB eine 4:1-Kontersituation, der abschließende Schuss von Gotzeina aus 16 Metern flog aber über das Gehäuse (74.). In der 81. Spielminute fiel dann aber das vorentscheidende 2:0 für die Schwarz-Weißen: ETB-Abwehrspieler Bünyamin Sahin traf mit einem strammen und platzierten Schuss aus 25 Metern in die rechte Ecke. In der 82. Minute scheiterte Futkeu freistehend aus kurzer Entfernung an Schussmann Björn Nowicki. Dieselbe Situation gab es dann 120 Sekunden später noch einmal, als erneut Nowicki als Sieger aus dem Duell hervorging. In der Nachspielzeit hatten die Essener dann Glück, als ein strammer Schuss von Tobias Lippold aus 22 Metern nur gegen die Latte klatschte (90. +2). Kurz danach war dann Schluss und die ETB-Spieler durften einen erneuten Auswärtssieg zusammen mit ihren Fans feiern.

Das sagt der Coach

Damian Apfeld (ETB SW Essen): „Es waren heute grandiose 90 Minuten meiner Mannschaft. Wie wir das Spiel angenommen und gegen den Ball gearbeitet haben, das war richtig gut. In der zweiten Halbzeit müssen wir das Ergebnis in die Höhe schrauben. Wir hatten direkt nach der Halbzeitpause zwei ganz dicke Möglichkeiten, die wir nicht genutzt haben. Ich hatte da Angst, dass es sich bei einer 1:0-Führung rächen würde. Wir hatten danach noch so viele gute Konterchancen, wo so viel möglich war. Wir müssen aber nicht übertreiben, denn das war sehr gut, was die Jungs heute geleistet haben. Wir haben jetzt den dritten Zu-Null-Sieg in Folge geholt und den Vierten insgesamt. Ich muss nochmal betonen, dass es heute eine hervorragende Leistung war. Wie wir hier gearbeitet haben, war brutal gut.“