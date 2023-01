Vor der Rückkehr: Mohammed Cisse soll zum ETB-Schwarz-Weiß Essen zurückkehren. – Foto: Michael Gohl

ETB holt Topscorer aus der Regionalliga zurück Oberliga Niederrhein: Der Wechsel von Mohammed Cisse zum ETB Schwarz-Weiß Essen soll perfekt sein.

Dem ETB Schwarz-Weiß Essen ist wohl kurz vor dem Start der Oberliga Niederrhein in die zweite Saisonhälfte ein Transfercoup gelungen. So soll Mohammed Cisse zum ETB zurückkehren, nachdem er vor wenigen Tagen seinen Vertrag bei Regionalligist SG Wattenscheid 09 aufgelöst hat. Am Essener Uhlenkrug ist Cisse derweil kein Unbekannter.

Mohammed Cisse wird wohl an den Uhlenkrug zurückkehren. Bevor er sich im vergangenen Sommer der SG Wattenscheid 09 in der Regionalliga West angeschlossen hatte, spielte er bereits zwei Jahre für den ETB. "Die Möglichkeit eines Transfers hat sich kurzfristig ergeben", teilte ETB-Vorstandsvorsitzender Karl Weiß der WAZ am Mittwoch mit. Ein Wechsel, der die Offensive des ETB noch gefährlicher machen dürfte. Immerhin war Cisse in der Vorsaison der Top-Scorer, der 14 Tore selbst erzielte und weitere zwölf seinen Mitspieler auflegen konnte. >>> Das ist Mohammed Cisse