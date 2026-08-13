ETB holt Regionalliga-erfahrenen Glavas zurück an den Uhlenkrug Der ETB Schwarz-Weiß Essen hat sich im Mittelfeld mit David Glavas verstärkt. Der 22-Jährige kommt von der SSVg Velbert und bringt die Erfahrung aus 30 Regionalliga-Einsätzen mit. Für Glavas ist der Wechsel gleichzeitig eine Rückkehr zu seinen Wurzeln. von Tristan Benten · Heute, 08:15 Uhr · 0 Leser

Glavas (l.) wechselt zurück an den Uhlenkrug – Foto: SSVg Velbert 02

Der ETB Schwarz-Weiß Essen hat auf dem Transfermarkt noch einmal zugeschlagen und David Glavas verpflichtet. Der 22-jährige Mittelfeldspieler wechselt von der SSVg Velbert an den Uhlenkrug und bringt trotz seines jungen Alters bereits reichlich Erfahrung aus höherklassigen Ligen mit. In der vergangenen Saison lief Glavas für die Velberter 30-mal in der Regionalliga West auf und verbuchte dabei zwei Vorlagen.

Für den ETB ist der Transfer dabei nicht nur sportlich interessant. Glavas kehrt an eine alte Wirkungsstätte zurück. Bereits in seiner Jugend spielte der Mittelfeldakteur zwei Jahre für die Schwarz-Weißen und kennt den Verein daher bestens. Seine fußballerische Ausbildung fand zuvor beim Wuppertaler SV und beim SC Velbert statt, ehe er sich beim ETB weiterentwickelte. 30 Regionalliga-Spiele in der vergangenen Saison Seinen Weg in den Seniorenbereich fand Glavas über die SG Unterrath. Dort sammelte er zunächst Erfahrungen in der Landesliga, bevor es ihn zum TVD Velbert zog. Für den Oberligisten kam er über mehrere Spielzeiten hinweg regelmäßig zum Einsatz. Insgesamt stehen dort 79 Oberliga-Partien mit sechs Treffern und 14 Vorlagen zu Buche.

In der Saison 2025/26 stieg er dann mit der SSVg in die Regionalliga auf. Für die SSVg Velbert absolvierte Glavas 30 Spiele und sammelte dabei zwei Assists. Damit war er ein fester Bestandteil des Velberter Kaders und konnte auf der vierten Ligaebene weitere wertvolle Erfahrungen sammeln. "Transfer, der uns in unserer Kaderstruktur noch gefehlt hat“ Beim ETB ist man entsprechend überzeugt davon, mit Glavas eine wichtige Verstärkung gefunden zu haben. Sportlicher Leiter Jürgen Lucas sieht im 22-Jährigen genau das Profil, das dem Kader bislang noch gefehlt habe. "Mit David konnten wir einen Transfer zum Abschluss bringen der uns in unserer Kaderstruktur noch gefehlt hat. David bringt eine extreme Lautstärke und Einsatz gepaart mit fußballerischer Qualität mit", erklärte Lucas in einer offiziellen Pressemitteilung des ETB. Weiter führte er aus: "Ich bin sehr froh, dass David sich für uns aus Überzeugung entschieden hat und möchte mich auch beim Verein bedanken, dass sie diesen Transfer zu diesem Zeitpunkt möglich gemacht hat.“