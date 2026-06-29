ETB holt Hildens Meisterspieler Lukas Kawabe

Das ist Lukas Kawabe. – Foto: Chris Köppen

Neue Chancen beim ETB

Das folgende Statement von Kawabe unterstreicht die guten Gespräche und seine Überzeugung für den Wechsel zum ETB: „Ich freue mich sehr über meinen Wechsel zum ETB Essen und bin stolz darauf, mich dem Verein anzuschließen. Mein besonderer Dank gilt Jürgen Lucas und Björn Matzel für das Vertrauen, das sie in mich gesetzt haben, und für die Möglichkeit, meine Qualitäten ab der kommenden Saison im Uhlenkrug-Stadion einzubringen. Schon in den ersten Gesprächen war ich davon überzeugt, dass der ETB der richtige Verein für meinen weiteren Karriereweg ist. Ich werde die wertvollen Erfahrungen mitbringen, die ich durch den Gewinn der Oberliga-Meisterschaft mit dem VfB 03 Hilden in der Saison 2025/26 sammeln konnte, und mein Ziel ist es, diesen Erfolg mit dem ETB in der Saison 2026/27 bestenfalls zu wiederholen. Ich verspreche, bei jedem Einsatz 100 Prozent zu geben und alles dafür zu tun, der Mannschaft zu helfen und unsere gemeinsamen Ziele zu erreichen. Ich kann es kaum erwarten, loszulegen und die Fans kennenzulernen.“

ETB freut sich

Der Sportliche Leiter Lucas freut sich über den von ihm eingefädelten Transfer: „Luke kommt mit viel Selbstvertrauen und Rückenwind nach einer erfolgreichen Saison beim VfB 03 Hilden zu uns. Er ist ein sehr laufstarker Spieler, der uns in Aktionen gegen und mit dem Ball enorm weiterhelfen wird und an dem wir sehr viel Freude haben werden. Damit befinden wir uns bei der Kaderplanung auf der Zielgeraden, werden den Markt aber weiter gezielt nach einem Innenverteidiger, Sechser und Offensivspieler beobachten.“