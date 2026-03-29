ETB holt den dritten Auswärtssieg in Serie

Der ETB schlägt Homberg. – Foto: Jens Terhardt

Die 250 Zuschauer im Homberger PCC-Stadion sahen kein tolles Fußballspiel, aber spannend war die enge Partie allemal. Der ETB Schwarz-Weiß Essen kämpfte bis zum Umfallen und konnte sich am Ende mit 2:1 (0:0) beim VfB Homberg durchsetzen. Durch den Erfolg kletterte der ETB einen Platz nach oben in der Oberliga Niederrhein und belegt nun den siebten Rang. In der Fremde sind die Schwarz-Weißen seit Wochen gut dabei, denn der heutige Dreier war der dritte Auswärtserfolg hintereinander. Zum ersten Abstiegsplatz beträgt der Abstand der Essener nun acht Punkte. Bereits am Donnerstag geht es für die „Schwatten“ mit einem Meisterschaftsspiel weiter, wenn die Mannschaft um 19.30 Uhr am heimischen Uhlenkrug auf die Holzheimer SG trifft.

Die Schwarz-Weißen starteten gut in Homberg und hätten in der 19. Spielminute mit 1:0 in Führung gehen können: Rotosson Kanu scheiterte nach einem Konter aber aus kurzer Distanz an VfB-Schlussmann Kenneth Christopher Hersey. Zwei Zeigerumdrehungen später hatten die Gäste dann aber Glück, dass Marcio Blank den Ball bei seiner Direktabnahme aus neun Metern nicht voll traf und ETB-Keeper Phil Lenuweit den Flachschuss somit problemlos parieren konnte (21.). Acht Minuten vor der Halbzeitpause hielt Lenuweit sein Team erneut im Spiel, als er einen Schuss von Julian Bode aus kurzer Entfernung mit einem klasse Reflex noch entschärfte (37.).

Wenige Minuten nach der Halbzeitpause wurde Elefterios Theocharis im Homberger Strafraum von den Beinen geholt und es gab einen Foulelfmeter für den ETB. Lukas Korytowski ließ sich diese Chance nicht entgehen und traf sicher zur 1:0-Gästeführung in die linke Ecke (49.). 24 Minuten lang durften sich die Schwarz-Weißen über die Führung freuen, dann glichen die Gastgeber aber zum zwischenzeitlichen 1:1 aus. Nach einem Konter über die rechte Seite gelang der Ball in den ETB-Strafraum und Blank traf aus elf Metern unhaltbar in die rechte Ecke (73.). Die „Schwatten“ ließen sich davon aber nicht wirklich beeindrucken und konnten nur 240 Sekunden später bereits zurückschlagen: Youssef Kamboua sorgte in der 77. Spielminute mit einem klasse Schuss aus 13 Metern in die rechte Ecke für die erneute Gästeführung zum 2:1, und brachte die Schwarz-Weißen damit auf die Siegerstraße.

Dorda sieht intensives Spiel

Christian Dorda (ETB SW Essen): „Ich glaube jeder Zuschauer im Stadion konnte sehen, dass das heute wenig mit Fußball zu tun hatte. Es ging viel über Zweikämpfe, zweite Bälle und sich offensiv wie defensiv durchzusetzen. Ich finde, das haben wir von Anfang an gut gemacht. Man muss aber ehrlicherweise auch sagen, dass die Homberger in der ersten Halbzeit gute Torchancen hatten, die sie aber nicht genutzt haben. Nichtsdestotrotz hat meine Mannschaft aber heute Moral bewiesen. Du kommst aus einer schwierigen Phase und kassierst dann den Treffer zum 1:1-Ausgleich. Sich dann wieder zu berappeln, sich aufzumuntern, gegenseitig anzufeuern und dann zurückzukommen, das ist schon großes Kino. Das muss man auch honorieren. Es war heute ein schweres Spiel. Homberg ist eine Mannschaft, die sehr viel Qualität hat und eigentlich nichts auf dem derzeitigen Tabellenplatz zu suchen hat. Die muss man erst einmal im eigenen Stadion schlagen. Das haben wir getan, und unsere Jungs haben sich ihren freien Tag morgen absolut verdient.“