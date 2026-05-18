ETB-Geschenke sorgen für Schonnebecker Derbysieg

Der ETB Schwarz-Weiß Essen hat das Stadtderby gegen die SpVg Schonnebeck deutlich mit 0:4 (0:2) am heimischen Uhlenkrug verloren. Zwei haarsträubende ETB-Fehler brachten die Gäste in der ersten Halbzeit auf die Siegerstraße. Die „Schwalben“ konnten durch den Erfolg auf den vierten Tabellenplatz in der Oberliga Niederrhein klettern, während die Schwarz-Weißen trotz der dritten Niederlage in Folge auf Rang acht bleiben. In zwei Wochen geht es für den ETB mit einem Auswärtsspiel beim 1. FC Kleve weiter, während Schonnebeck auf den VfB Homberg trifft.
Die erste gute Chance der Partie hatten die Schwarz-Weißen in der 9. Spielminute, als das runde Leder im Anschluss an einen Eckball zu Luca Pinke kam, dessen Direktabnahme aus 15 Metern aber nur die Oberkante der Latte traf. Sechs Minuten danach konnten dann die Gäste nach dem ersten ETB-Geschenk mit 1:0 in Führung gehen: Nach einem Freistoß aus der Schonnebecker Hälfte verschätzte sich ETB-Keeper Phil Lenuweit und SpVg-Kapitän Matthias Bloch konnte aus 14 Metern ins leere Tor einköpfen (15.). In der 28. Minute gab es dann den nächsten katastrophalen Patzer - diesmal im Aufbauspiel - bei den Gastgebern und Ex-ETB-Spieler Robin Brandner traf aus gut 35 Metern zur 2:0-Führung ins verwaiste Gehäuse der Hausherren.
Nach dem Seitenwechsel kamen die „Schwatten“ zunächst deutlich besser ins Spiel und konnten sich diverse Chancen erarbeiten. In der 48. Spielminute versuchte es der eingewechselte Elefterios Theocharis mit einer Direktabnahme aus sechs Metern, doch der Ball flog links vorbei. 50 Sekunden später gab es eine gute Möglichkeit für Tim Kaminski aus fünf Metern, doch sein Schuss ging genau auf Schonnebecks Torhüter Lukas Lingk (49.). Drei Zeigerumdrehungen danach war es erneut Theocharis, aber diesmal schoss er aus halblinker Position über das Gehäuse (52.). In der 57. Minute sorgte dann das 0:3 für die Vorentscheidung: Nach einem langen Ball traf erneut Brandner ins ETB-Tor, als er aus 20 Metern Lenuweit keine Chance ließ. Sechs Minuten später fiel bereits der nächste Treffer für Schonnebeck. Nach einem Konter traf Cedric Zajkowski aus sechs Metern unhaltbar zum 4:0-Endstand in den Kasten der Gastgeber (63.).
Dirk Tönnies (SpVg Schonnebeck): „Es gab schon emotionsvollere Derbys zwischen beiden Teams. Beim ETB hat man von der ersten Minute an gespürt, dass nicht das ganz große Selbstvertrauen da war. Wir haben das 1:0 geschenkt bekommen und sind damit richtig gut ins Spiel gekommen. Das zweite Tor war dann ebenfalls ein Geschenk, und dadurch haben wir die Partie in die richtige Richtung leiten können. Wir haben das Spiel von unserem Tor weggehalten und haben kaum Chancen zugelassen. Das war sehr gut. Wir hätten vor der Halbzeitpause auch schon das 3:0 machen können, haben aber die nötige Konsequenz vermissen lassen. Zu Beginn der zweiten Halbzeit hätte der ETB das Spiel mit dem Anschlusstreffer zum 1:2 noch mal drehen können, aber da hatten wir das entsprechende Quäntchen Glück, beziehungsweise hatten wir mit Lukas Lingk einen sehr guten Torwart. Mit dem dritten Tor war dann ganz einfach der Deckel drauf. Es hätte danach auch noch höher ausgehen können. Unser Sieg war auch in der Höhe verdient.“
Christian Dorda (ETB SW Essen): „Das Ergebnis spricht für sich, so ehrlich müssen wir sein. Der Sieg für Schonnebeck war absolut verdient. Mich ärgern heute viele Sachen. Du kannst grundsätzlich in keiner Liga ein Spiel gewinnen, wenn du solche Geschenke verteilst. Wenn man die letzten Spiele sieht, dann ist das viel zu wenig in allen Bereichen. Das ärgert mich maßlos. Man kann Spiele verlieren, das gehört zum Fußball dazu. Aber die Frage ist, wie man die Spiele verliert. Vielleicht müssen wir aber auch mal die Qualitätsfrage ansprechen. Das war heute ein Unterschied wie Tag und Nacht, wenn man Schonnebeck und uns vergleicht. Die bieten nichts an, aber wir machen unfassbare Fehler und verteilen unfassbare Geschenke. So kannst du halt keine Spiele gewinnen oder dem Gegner Paroli bieten. Das tut mir persönlich weh, weil wir uns sehr viel vorgenommen hatten. Ich bin ein bisschen sprachlos heute.“
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