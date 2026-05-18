ETB-Geschenke sorgen für Schonnebecker Derbysieg Individuelle Fehler bringen den ETB Schwarz-Weiß Essen im Stadtderby gegen die SpVg Schonnebeck früh in Rückstand. von ETB / Axel Schulten · Heute, 13:15 Uhr · 0 Leser

Für den ETB gab es im Derby gegen die Schwalben nichts zu holen. – Foto: IMAGO/ Funke Foto Services

Der ETB Schwarz-Weiß Essen hat das Stadtderby gegen die SpVg Schonnebeck deutlich mit 0:4 (0:2) am heimischen Uhlenkrug verloren. Zwei haarsträubende ETB-Fehler brachten die Gäste in der ersten Halbzeit auf die Siegerstraße. Die „Schwalben“ konnten durch den Erfolg auf den vierten Tabellenplatz in der Oberliga Niederrhein klettern, während die Schwarz-Weißen trotz der dritten Niederlage in Folge auf Rang acht bleiben. In zwei Wochen geht es für den ETB mit einem Auswärtsspiel beim 1. FC Kleve weiter, während Schonnebeck auf den VfB Homberg trifft.

Die erste gute Chance der Partie hatten die Schwarz-Weißen in der 9. Spielminute, als das runde Leder im Anschluss an einen Eckball zu Luca Pinke kam, dessen Direktabnahme aus 15 Metern aber nur die Oberkante der Latte traf. Sechs Minuten danach konnten dann die Gäste nach dem ersten ETB-Geschenk mit 1:0 in Führung gehen: Nach einem Freistoß aus der Schonnebecker Hälfte verschätzte sich ETB-Keeper Phil Lenuweit und SpVg-Kapitän Matthias Bloch konnte aus 14 Metern ins leere Tor einköpfen (15.). In der 28. Minute gab es dann den nächsten katastrophalen Patzer - diesmal im Aufbauspiel - bei den Gastgebern und Ex-ETB-Spieler Robin Brandner traf aus gut 35 Metern zur 2:0-Führung ins verwaiste Gehäuse der Hausherren. Nach dem Seitenwechsel kamen die „Schwatten“ zunächst deutlich besser ins Spiel und konnten sich diverse Chancen erarbeiten. In der 48. Spielminute versuchte es der eingewechselte Elefterios Theocharis mit einer Direktabnahme aus sechs Metern, doch der Ball flog links vorbei. 50 Sekunden später gab es eine gute Möglichkeit für Tim Kaminski aus fünf Metern, doch sein Schuss ging genau auf Schonnebecks Torhüter Lukas Lingk (49.). Drei Zeigerumdrehungen danach war es erneut Theocharis, aber diesmal schoss er aus halblinker Position über das Gehäuse (52.). In der 57. Minute sorgte dann das 0:3 für die Vorentscheidung: Nach einem langen Ball traf erneut Brandner ins ETB-Tor, als er aus 20 Metern Lenuweit keine Chance ließ. Sechs Minuten später fiel bereits der nächste Treffer für Schonnebeck. Nach einem Konter traf Cedric Zajkowski aus sechs Metern unhaltbar zum 4:0-Endstand in den Kasten der Gastgeber (63.).