ETB gegen WSV: Traditionsduell im Niederrheinpokal

Foto aus 2016: Damals duellierten sich der ETB und der WSV in der Oberliga. – Foto: Günther Salfeld

Der ETB Schwarz-Weiß Essen trifft am Mittwoch in der zweiten Runde des Verbandspokals auf den Wuppertaler SV. Ältere Fußballanhänger werden bei dieser Begegnung mit der Zunge schnalzen, denn die beiden Traditionsclubs haben sich in der Vergangenheit viele spannende und oft hitzige Duelle in der zweiten Bundesliga und der drittklassigen Oberliga Nordrhein geliefert. Aktuell trifft nun aber im Pokal der ETB als Niederrheinligist auf den Regionalligisten WSV.

Der klassenhöhere Wuppertaler SV geht natürlich als Favorit in diese Pokalpartie, aber die Schwarz-Weißen haben nach zuletzt zwei Siegen in der Oberliga Niederrhein reichlich Selbstvertrauen getankt und wollen für eine Überraschung sorgen. Der Anstoß im Uhlenkrug-Stadion erfolgt Mittwochabend um 19 Uhr.

Die Wuppertaler hatten sich den Start in die Saison 2025/26 bestimmt anders erhofft, denn nach sechs absolvierten Spielen haben die Blau-Roten vier Punkte auf der Habenseite und liegen auf dem 16. Tabellenplatz in der Regionalliga West, in der es in der unteren Tabellenhälfte aber sehr eng zugeht. Trainiert wird das Team vom Zoo-Stadion von Sebastian Tyrala. Der 37-Jährige übernahm die Mannschaft vom WSV im November 2024 und war zuvor Trainer bei Türkspor Dortmund und TuS Bövinghausen. Als Spieler lief er für Borussia Dortmund und die SpVgg Greuther Fürth in der ersten Bundesliga auf.