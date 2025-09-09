Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Allgemeines
Du wirst automatisch weitergeleitet...
Foto aus 2016: Damals duellierten sich der ETB und der WSV in der Oberliga. – Foto: Günther Salfeld
ETB gegen WSV: Traditionsduell im Niederrheinpokal
Der ETB SW Essen und der Wuppertaler SV haben schon oft gegeneinander gespielt - nun im Niederrheinpokal am Mittwochabend.
Der ETB Schwarz-Weiß Essen trifft am Mittwoch in der zweiten Runde des Verbandspokals auf den Wuppertaler SV. Ältere Fußballanhänger werden bei dieser Begegnung mit der Zunge schnalzen, denn die beiden Traditionsclubs haben sich in der Vergangenheit viele spannende und oft hitzige Duelle in der zweiten Bundesliga und der drittklassigen Oberliga Nordrhein geliefert. Aktuell trifft nun aber im Pokal der ETB als Niederrheinligist auf den Regionalligisten WSV.
Der klassenhöhere Wuppertaler SV geht natürlich als Favorit in diese Pokalpartie, aber die Schwarz-Weißen haben nach zuletzt zwei Siegen in der Oberliga Niederrhein reichlich Selbstvertrauen getankt und wollen für eine Überraschung sorgen. Der Anstoß im Uhlenkrug-Stadion erfolgt Mittwochabend um 19 Uhr.
Die Wuppertaler hatten sich den Start in die Saison 2025/26 bestimmt anders erhofft, denn nach sechs absolvierten Spielen haben die Blau-Roten vier Punkte auf der Habenseite und liegen auf dem 16. Tabellenplatz in der Regionalliga West, in der es in der unteren Tabellenhälfte aber sehr eng zugeht. Trainiert wird das Team vom Zoo-Stadion von Sebastian Tyrala. Der 37-Jährige übernahm die Mannschaft vom WSV im November 2024 und war zuvor Trainer bei Türkspor Dortmund und TuS Bövinghausen. Als Spieler lief er für Borussia Dortmund und die SpVgg Greuther Fürth in der ersten Bundesliga auf.
Vorfreude auf den Pokal
„Wir freuen uns alle auf den Pokalabend. Es ist eine Partie, die diesmal unter etwas anderen Vorzeichen steht, denn die Favoritenrolle liegt beim Regionalligisten. Wir werden aber mutig ins Spiel gehen und den Wuppertalern alles abverlangen. Wir werden die Trainingseindrücke von dieser Woche mitnehmen, und am Mittwoch eine Mannschaft auf den Platz schicken, die ganz große Lust auf einen tollen Pokalabend hat“, sagt ETB-Coach Dennis Czayka zum kommenden Pokalspiel seiner Mannschaft.
Im Lazarett der Schwarz-Weißen befinden sich Nicholas Choi und Denzel Oteng Adjei. Der Einsatz von Jan Corsten ist fraglich.