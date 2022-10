ETB gegen RWE: Restkarten für Sitztribüne werden ab Freitag verkauft Nur noch 100 Sitzplätze gehen in den Verkauf.

Das Pokalderby zwischen den „Schwatten“ und den „Roten“ findet zwar erst am 25. Oktober (19.30 Uhr) am Uhlenkrug statt, aber das Interesse an der Partie ist jetzt schon riesengroß. Für die Crealize-Haupttribüne gibt es nur noch 100 Resttickets, dann ist sie ausverkauft! Stehplatzkarten stehen zurzeit noch ausreichend zur Verfügung, sollten sicherheitshalber aber auch im Vorverkauf erworben werden.

Der Verkauf für die Resttickets findet am Freitag zwischen 17 und 19 Uhr auf der ETB-Geschäftsstelle am Uhlenkrug statt. In der nächsten Woche können Tickets am Dienstag und Freitag (jeweils von 17-19 Uhr) bei den Schwarz-Weißen gekauft werden. Es ist nur Barzahlung möglich. Eintrittskarten sind auch weiterhin zu den gewohnten Öffnungszeiten am RWE-Ticketschalter am Fanshop an der Hafenstraße erhältlich. Stehplatztickets können auch online erworben werden: https://www.sw-essen.de/tickets/