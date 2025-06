Dennis Czayka steht künftig bei ETB an der Seitenlinie – Foto: Andreas Bornewasser

ETB Essen: Dennis Czayka steht ab sofort an der Seitenlinie Auf der Trainerbank bei Schwarz-Weiß setzt sich einiges in Bewegung. Trotz der guten Saison muss Julian Stöhr das Schiff verlassen. Der neue Mann kommt vom SC Velbert.

Dennis Czayka übernimmt das Traineramt bei ETB Schwarz-Weiß Essen. SC Velbert, sein vorheriger Arbeitgeber, muss sich nun nach einem neuen Übungsleiter umschauen. Damit macht Czayka den Schritt von einer Mannschaft, die in der Landesliga um die Klasse kämpft, zu einem Club, der in der Oberliga um den Aufstieg gespielt hat.

Eine Mannschaft, die ihm im Kopf bleibt Kein leichter Schritt für den 42-Jährigen, wie er der WAZ erzählt: „Als wir alle realisiert haben, dass die Zusammenarbeit nun endet, war keiner erfreut.“ Seine Truppe hat sich für ihn und seine Kollegen zum Abschied nochmal was einfallen lassen – einen Mannschaftsabend, der sicherlich in Erinnerung bleiben wird. Vergessen wird er seine Jungs mit Sicherheit nicht, denn auch neben dem Fußball gibt es Verbindungen: „Aber man ist ja nicht aus der Welt, und ich sage den Spielern immer, sie bleiben immer meine Spieler, auch wenn ich den Verein wechsele oder sie. Wenn ich sehe, wer alles zur Behandlung oder auch mal nur zum Quatschen in meine Physiotherapiepraxis nach Mülheim kommt, dann sagt das viel aus.“

Grundsätzlich sind die Verantwortlichen des Sportclubs nicht unbedingt erfreut, wenn ein Trainer wechseln will, Czayka setzt da aber auf vertrauliche Gespräche, unter anderem mit Dirk Graedtke aus dem Vorsitz: „Ich hatte zum Abschluss noch ein Vier-Augen-Gespräch mit Dirk. Er hat mir da noch mal seine Sicht der Dinge geschildert und ich verstehe ihn ja auch. Es war ein sehr offenes, respektvolles Gespräch und wir sind gut auseinandergegangen.“ Sportlich lief es beim SCV nicht unbedingt rund. Ein verlorenes Kreispokalfinale gegen eine Bezirksligisten, bei dem man sich sowieso nur knapp in die Verlängerung retten konnte, und eine dürftige Leistung in der Liga. Der Velbert-Trainer war aber immer gute Dinge und hat seiner Mannschaft vertraut: „Die gute Einstellung der Jungs war entscheidend. Ich hatte so auch nie das Gefühl, dass wir absteigen könnten. Dazu war die Mannschaft einfach zu gefestigt.“