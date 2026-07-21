ETB empfängt Buer, Derby-Zeit in Bottrop: Die Tests am Dienstag

– Foto: IMAGO / Revierfoto

Die Vorbereitung auf die neue Saison schreitet voran, einige Mannschaften haben inzwischen schon mehrere Testspiele absolviert. Auch am Dienstagabend wird wieder getestet, so etwa beim stets ambitionierten Traditionsverein und Oberligisten ETB Schwarz-Weiß Essen, der sich mit dem SSV Buer ein Liga-Pendant aus Westfalen als Testgegner eingeladen hat. Die Gelsenkirchener schlossen die abgelaufene Saison auf dem zwölften Tabellenplatz der Staffel 2 ab. Anstoß ist um 19.15 Uhr.

Das sind die Testspiele am Dienstag, 21. Juli 2026

Doch auch der Landesligist VfL Rhede, der sich nach dem Titel in der Bezirksliga auf die neue Spielklasse vorbereitet, ist am Dienstag im Einsatz, hat sich dazu mit dem TuS Stenern einen Gegner eingeladen, der noch in der Vorsaison Liga-Rivale war. In Stenern gab es dabei ein 1:3 für Rhede, daheim dann einen 4:0-Sieg. Hier geht es um 19.30 Uhr los. Zeitgleich stehen noch zwei weitere Spiele an. Zu einem echten Derby kommt es dabei zwischen dem Bezirksligisten Rhenania Bottrop und dem Landesligisten VfB Bottrop, der nach starker Hinrunde in der Vorsaison doch noch ziemlich abgeschmiert ist. Außerdem hat Bezirksligist Westfalia Anholt den A-Ligisten SV Spellen zu Gast.

Heute, 19:30 Uhr VfL Rhede VfL Rhede TuS Stenern TuS Stenern 19:30 PUSH

Heute, 19:30 Uhr Westfalia Anholt Anholt SV Spellen SV Spellen 19:30 live PUSH

Zudem geht es auch beim Voba-Supercup weiter, alles dazu findet ihr hier. Auch beim LBM Cup von TuSpo Richrath geht es weiter, die Infos dazu gibt es hier. Parallel geht auch der Günter-Drinhausen-Derbycup in Düsseldorf mit dem ersten Halbfinale los, das findet ihr hier.

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