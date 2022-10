ETB dankt den Menschen aus systemrelevanten Berufen Der ETB Schwarz-Weiß Essen widmet sein Heimspiel gegen den KFC Uerdingen den Personen, die mit ihrem Einsatz das öffentliche Leben ermöglichen.

Der ETB Schwarz-Weiß Essen möchte sich einfach mal bei allen Mitarbeiter*innen der systemrelevanten Berufsgruppen für die vorbildliche Arbeit bedanken, die sie seit vielen Jahren - insbesondere seit Beginn der Corona-Pandemie – in den verschiedenen Bereichen leisten: Herzlichen Dank für Euren tollen und unermüdlichen Einsatz!

Aus diesem Grund lädt der ETB nun zu jedem Meisterschaftsspiel in der Oberliga Niederrhein eine systemrelevante Einrichtung ein. Den Anfang macht am nächsten Mittwoch (12. Oktober) die städtische Kindertagesstätte und Familienzentrum Vosselerweg aus Altenessen. Alle Mitarbeiter*innen der Kita Vosselerweg wurden zum Spitzenspiel gegen den KFC Uerdingen 05 am Uhlenkrug eingeladen und werden auch zahlreich erscheinen. Die Schwarz-Weißen freuen sich schon auf den Besuch.

Wer auch einer systemrelevanten Tätigkeit nachgeht und mit seiner Einrichtung (z.B. Krankenhaus, Supermarkt, Polizei, Schule, Feuerwehr usw.) zu einem Heimspiel am Uhlenkrug eingeladen werden möchte, meldet sich einfach unter: info@sw-essen.de

Der ETB Schwarz-Weiß nimmt dann kurzfristig Kontakt auf!