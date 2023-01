ETB: 0:3-Testspielniederlage beim Regionalligisten Der ETB Schwarz-Weiß Essen hat sein Testspiel beim 1. FC Bocholt mit 0:3 verloren.

Aufgrund der ausgiebigen Regenfälle der letzten Tage fand das Spiel nicht in der Gigaset-Arena, sondern auf einem Nebenplatz des Bocholter Hüntings statt. Der ETB begann nicht schlecht, musste aber in der 13. Spielminute den 0:1-Rückstand hinnehmen. Das Tor erzielte Mergim Fejzullahu, der das runde Leder von der linken Strafraumecke ins lange Eck geschlenzt hatte. Danach übernahmen die Gastgeber die Kontrolle über das Spiel und gingen nach einer halben Stunde mit 2:0 in Führung: Andre Bugla traf mit einem Weitschuss direkt unter die Latte des ETB-Gehäuses (30.).

Knapp 60 Minuten waren absolviert, als der eingewechselte Robert Tochukwu Nnaji bereits den 3:0-Endstand für den FC erzielen konnte. Bei einem Freistoß wurden die Schwarz-Weißen mit einem Lupfer überrascht und Nnaji konnte im Anschluss ETB-Keeper Stefan Jaschin umkurven und zum 3:0 einnetzen (59.). In der 74. Minute hatte dann der ETB seine beste Möglichkeit der Partie: Nach einer Traumflanke von Bünyamin Sahin auf Stürmer Noel Futkeu, tanzte der Torjäger der Schwarz-Weißen mehrere Gegenspieler im Sechszehner aus und hatte dadurch freie Schussbahn. Allerdings flog der Ball dann am rechten Pfosten vorbei.

Das sagt der Trainer

Damian Apfeld (ETB SW Essen): „Die erste Halbzeit war von uns in Ordnung. Bei den Gegentoren haben wir blöde Fehler gemacht. Das ist aber okay, da wir heute mit einer etwas zusammengewürfelten Aufstellung agiert haben, bei der einige Spieler auf ungewohnten Positionen spielen mussten. Es konnten nicht alle auf ihren besten Positionen spielen und wir mussten einige Akteure nach ihren Verletzungen heranführen. Das war natürlich nicht optimal heute. Der zweite Durchgang war dann besser, aber wir mussten da auch viel verteidigen und gute Laufarbeit leisten. Es war kein wirklich gutes Testspiel von uns, aber das hat auch seine Gründe. Es haben sich aber alle gut bewegt und wir konnten den ein oder anderen Akteur wieder etwas heranführen. Manche Spieler konnten auch Minuten sammeln, die erst gestern oder heute Nacht aus dem Urlaub zurückgekommen sind. Wir haben ja erst Mittwoch wieder angefangen zu trainieren, von daher ist soweit alles in Ordnung.“