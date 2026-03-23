Etappenziel erreicht: Wohin will Rot-Weiss Essen jetzt?

Wohin will Uwe Koschinat mit RWE? – Foto: Markus Verwimp

Die Patzer der Konkurrenz hat Rot-Weiss Essen mit dem vierten Sieg in Folge erfolgreich ausgenutzt: Der 2:1-Sieg bei Viktoria Köln war für den Tabellenzweiten aber nicht nur in Hinblick auf die Tabellensituation ein Erfolg – Uwe Koschinat und seine Mannschaft haben das Etappenziel von 54 Punkten bereits übertroffen, und der RWE-Coach weiß, dass er sich im Saisonendspurt auf zwei Top-Stürmer verlassen kann.

Die perfekte Möglichkeit, dem 20 Jahre jungen Slowenen Einsatzzeiten zu ermöglichen: „Jaka scharrt schon seit Wochen mit den Hufen, er hat aber als Mittelstürmer auch Verständnis dafür, dass einer wie Marek, wenn er so in Form ist, diese Zeit auch ausnutzen möchte“, erklärt der 54-Jährige auf der Spieltags-Pressekonferenz. Weiter sieht er bei Cuber Potocnik zwei Qualitäten, die dem rot-weissen Spiel geholfen haben: „Zum Einen ist er ein Spieler, der sich im eigenen Ballbesitz unheimlich intelligent bewegt, und zum anderen ist sein Spiel gegen den Ball außergewöhnlich“, lobt Koschinat, der auch darauf eingeht ab sofort zwei Top-Lösungen für die Sturmspitze zu haben, was durchaus entscheidend im kämpf um die 2. Bundesliga werden kann.

Im Vorfeld der Partie haben sich die Sorgen rund um Top-Stürmer Marek Janssen konkretisiert. Am vergangenen Mittwoch musste der 13-Tore-Mann das zweite Mannschaftstraining sausen lassen – eigentlich sollte eine eintägige Pause den Einsatz gegen die Viktoria garantieren. Am Samstag zusätzlich aufgetretene Probleme im Hüftbeuger ließen kein Zweifel, dass Koschinat und sein Team sich um eine Alternative bemühen müssten. Diese trägt den Namen Jaka Cuber Potocnik.

Diese Qualitäten sind auch nicht am slowenischen U21-Trainer, Andrej Razdrh, vorbeigegangen, der ihn für die anstehende Länderspielpause nominiert hat. Dort werden die Slowenen auf die U21-Auswahl von Bosnien-Herzegowina und Norwegen treffen.

Aufstieg als logischer nächster Step

Koschinat hat nicht nur die Sicherheit, auf zwei verlässliche Stürmer im Aufstiegskampf zurückgreifen zu können, das Etappenziel von 54 Zählern am 30. Spieltag hat Rot-Weiss mit 55 Punkten sogar übertroffen. Nach den Niederlagen in Osnabrück und Rostock rückte dieses Ziel zwischenzeitlich in weite Ferne: „Auf jeden fall hat es uns von Anfang an sehr gut getan, eine Orientierung zu haben. Das erleichtert und sowohl intern als auch nach außen die Kommunikation – es sind nie Ziele, über die man lachen muss“, erklärt er.

Wichtig für Uwe Koschinat ist es, nicht nur den aktuell überragenden Tabellenplatz zu feiern: „Aus meiner Sicht geht es nach diesem Spiel darum genießen zu können und eben nicht nur Tabellenplatz zwei, sondern auch dass wir dieses Ziel erreicht haben.“ Die Länderspielpause soll den Verantwortlichen jetzt dazu dienen, in Ruhe eine neues Ziel auszurufen, das auf der einen Seite ehrgeizig, aber auch nachvollziehbar sein soll.

Angesichts dessen, dass Rot-Weiss Essen aktuell auf einem Aufstiegsplatz verweilt und die kommende Ligapartie gegen den MSV Duisburg nicht nur im Kampf ums Bundesliga-Ticket enorm wichtig ist, dürfte das nächste Ziel aus zwei Punkten bestehen: Das Derby zu gewinnen und in knapp acht Wochen den Aufstieg zu feiern.

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