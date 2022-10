Etablierte SG Waldsolms will nachlegen Teaser GL GI/MR: +++ Die Mannschaft von Trainer Rico Henrici hat in der Fußball-Gruppenliga zuletzt sieben Punkte aus drei Spielen holen können. Nun (Mittwoch, 19.30 Uhr) kommt der MTV Gießen zu Besuch +++

WETZLAR - Für die SG Waldsolms läuft derzeit in der Fußball-Gruppenliga alles nach Plan. Zumindest, was die letzten drei Spiele angeht, wie Trainer Rico Henrici betont. "Wenn wir auf uns schauen: Unsere Basis ist, dass wir uns stabilisiert haben. Das macht mir Mut", sagt der Waldsolmser Übungsleiter. Die Statistik gibt ihm dort recht. Ein 2:0-Sieg gegen den SV Bauerbach, ein 1:1-Remis gegen den FC Gießen II und ein 4:0-Erfolg gegen den FSV Braunfels sorgten in den vergangenen drei Spielen für sieben wichtige Zähler.