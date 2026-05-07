Eta-Nachfolger: Union Berlin holt Ex-Spieler als U19-Trainer Ex-Spieler kehrt zurück von ser · Heute, 13:05 Uhr · 0 Leser

War u.a. Cheftrainer bei Zweitligist Eintracht Braunschweig: Jens Härtel. – Foto: Sebastian Räppold

Der 1. FC Union Berlin hat einen neuen Cheftrainer für die A-Junioren gefunden.

Vor etwa vier Wochen beförderte der 1. FC Union Berlin Marie-Louise Eta. Die Trainerin der U19 übernahm den Cheftrainer-Posten beim Bundesliga-Team der Köpenicker. Schon vorher wurde bekannt, dass Eta zur kommenden Spielzeit dann Cheftrainerin der Profi-Frauen von Union wird. Nun hat der Verein einen Nachfolger für das Amt bei den A-Junioren gefunden. Jens Härtel folgt ab Sommer auf Eta bzw. Daniel Schulz, der seit Etas Beförderung interimistisch auf der Bank Platz genommen hat. Schulz kehrt nun zum U21-Perspektivteam zurück, das er schon zuvor und auch parallel weiterhin betreute.

Härtel ist in Köpenick kein Unbekannter. Der 56-Jährige spielte von 1993 bis 1996 und dann von 1998 bis 2000 bei den Eisernen. 2005 beendete der gebürtige Sachse seine Karriere bei Germania Schöneiche. Bei den Brandenburgern begann direkt im Anschluss seine Trainerlaufbahn, die ihn unter anderem auch zum Berliner AK führte. Dort war Härtel von 2011 bis 2013 verantwortlich. Zuletzt war er Cheftrainer bei Hansa Rostock, Eintracht Braunschweig und dem FC Erzgebirge Aue, bei dem Härtel im Januar diesen Jahres entlassen wurde. „Ich freue mich sehr auf meine neue Aufgabe bei Union und die Rückkehr zu einem Verein, mit dem mich sehr viel verbindet“, so Jens Härtel zu seinem erneuten Engagement bei Union. „Mein Ziel ist es, die Spieler der U19 individuell und als Team weiterzuentwickeln, sie zu fordern, zu fördern und bestmöglich auf die nächsten Schritte im Leistungs- und Übergangsbereich vorzubereiten.“