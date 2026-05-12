ESV verliert Duell um Platz 3!

Die Eisenbahner hatten sich viel vorgenommen und wurden doch sofort eiskalt erwischt. Mit dem ersten Angriff gerieten die Ostler durch David Munoz Fernandes in Rückstand. Anschließend fanden die Eisenbahner besser ins Spiel, fielen doch immer wieder durch uncleveres Verhalten auf. So brach Jonas Reichart nach circa 20 Minuten durch und wurde weit außerhalb des Strafraums von Heimkeeper Fabian Reichle getroffen. Doch der Youngster blieb strauchelnd in sportlich fairster Manier auf den Beinen, sein Abschluss wurde durch einen DJK-Verteidiger auf der Linie geklärt. Ansonsten wurden die Eisenbahner größtenteils lediglich durch Standards gefährlich. In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit nutzte Taufkirchen den zweiten kapitalen Fehler in der Eisenbahnerdefensive und stellte durch Amin Gheribi eiskalt auf 2:0.

Die Eisenbahner schüttelten in der Halbzeit ihre Enttäuschung über den unglücklichen Spielverlauf aus den Trikots und kamen mit drei frischen Akteuren und dem Mut der Verzweiflung aus der Kabine. In den ersten 15 Minuten der zweiten Halbzeit schnürten die Ostler die Heimelf in der eigenen Hälfte ein. Mit der Stundenmarke fiel symptomatisch nach einem Standard der verdiente Anschlusstreffer durch Enrique Suarez. Doch passend zum Spiel und den letzten Wochen machten sich die Eisenbahner den mühsam erarbeiteten Hoffnungsschimmer circa acht Minuten danach wieder zunichte. Einen Ballverlust im Aufbauspiel nutzte die Heimelf zu einem Umschaltmoment, den Flo Strohmer zuerst noch sensationell entschärfen konnte, gegen den Abpraller von Paul Krüger jedoch chancenlos war. Die Eisenbahner versuchten in der Schlussphase nochmal alles aber konnten nicht mehr am Ergebnis schrauben. Hinten raus bewahrte Torhüter Flo Strohmer die Mannschaft mit sehenswerten Paraden bei Kontern vor weiteren Gegentreffern. Nach kurzer Nachspielzeit beendete der sehr souveräne Schiedsrichter Carl Jung eine ausgesprochen faire Partie.