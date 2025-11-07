 2025-10-30T14:25:35.653Z

ESV RW Göttingen verpflichtet Katharina Krieg

19-Jährige kommt vom TSV Brunn zum ESV

Der ESV RW Göttingen hat sich mit Katharina Krieg verstärkt. Die 19-Jährige wechselt studienbedingt vom TSV Brunn nach Göttingen und gehört ab sofort zum Kader. Mit ihrer Energie, Spielfreude und Leidenschaft soll Krieg schnell zu einer wichtigen Spielerin im Team werden.

