ESV RW Göttingen verpflichtet Katharina Krieg

Der ESV RW Göttingen hat sich mit Katharina Krieg verstärkt. Die 19-Jährige wechselt studienbedingt vom TSV Brunn nach Göttingen und gehört ab sofort zum Kader. Mit ihrer Energie, Spielfreude und Leidenschaft soll Krieg schnell zu einer wichtigen Spielerin im Team werden.