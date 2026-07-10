ESV Penzberg und SV Eberfing stehen im Bezirksfinale des Merkur CUP

Die E-Jugend-Teams aus Penzberg und Eberfing haben sich für das Bezirksfinale qualifiziert. Die Eberfinger treten dabei mit dem wahrscheinlich jüngsten Team an – nur ein Spieler ist Jahrgang 2015, der Rest 2016 oder 2017.
Zwei Vereine, zwei Plätze, ein Ziel: Die Nachwuchsfußballer des SV Eberfing und des ESV Penzberg erwarten an diesem Wochenende das Bezirksfinale im Merkur-CUP. Vor den Turnieren in Höhenkirchen und Farchant erzählen ihre Trainer, wie sie das gemeinsam gepackt haben und was sie nun im Duell mit den Großen erwartet.
Vor sechs Jahren erschütterte eine Pandemie die Welt – und riss vor allem Matthias Wiese, der im Event-Bereich tätig ist, aus seinem Alltag. Doch die freien Ressourcen ließen sich gut nutzen. Für die Fußball-Zwerge beim ESV Penzberg, die gerade angefangen hatten, organisierten Wiese und Co. die lustigsten Dinge, etwa eine Olympiade am Katzenbuckel ohne Körperkontakt. Und weil sich schnell herumsprach, was beim ESV vorangeht, waren sie flott 25 Kinder. Sechs Jahre vorgespult und sie haben sogar 40 Kids in der E-Jugend beisammen. „Ganz toll für den Verein“, schwärmt Matthias Wiese, einer von vier Trainern. Darunter sind auch ein paar, die selbst schon vor 30 Jahren beim Merkur CUP dabei waren. In diesem Umfeld entwickelten sich die Burschen prächtig. Drei sind schon ausgeflogen in Richtung der größeren Klubs in Murnau und Starnberg. Trotzdem haben sie noch einen Haufen beieinander, der durchgängig stark besetzt ist.
Was für einen Antrieb sie haben, zeigte sich nach dem Kreisfinale. Im Anschluss an den höchst erfolgreichen Tag mit fünf Erfolgen und 27:1 Toren zogen die Sieger im Verbreitungsgebiet Weilheimer Tagblatt/Penzberger Merkur weiter zum gemeinsamen Kindergeburtstag und waren selbst da nicht müde zu bekommen. „Das Team aus Kindern und Eltern ist einmalig, eine Insel der Glückseligkeit“, schwärmt Wiese, der mittlerweile als Sport- und IT-Lehrer an den Penzberger Schulen arbeitet. Beim Merkur CUP zahlt sich aus, dass sie vorige Saison hauptsächlich mit dem – damals noch jüngeren – Jahrgang 2015 antraten. Zum Turnier nach Farchant fahren sie ohne Druck, aber mit viel Vorfreude: „Wir nehmen alles mit, was geht“, betont der Coach. Obwohl sie gern und viel kicken, kennen sie keinen der Gegner aus Altenerding, Fuchstal oder Milbertshofen. Ziel ist das Halbfinale – und ab da „ist alles möglich“, weiß Wiese. Und auch wenn es nicht reicht, geht ihre Reise weiter. Bereits in dieser Woche haben sie die Altersklasse gewechselt, sind aufs größere Feld umgestiegen und befinden sich schon auf dem Weg ins nächste Fußball-Abenteuer.
Das kleine Eberfing kommt groß raus: Im zweiten Jahr hintereinander qualifizierten sich die Burschen fürs Bezirksfinale – und das abermals mit dem wahrscheinlich jüngsten Team. Schon vorige Saison traten sie mit teils zwei Jahre Jüngeren an. Bei der aktuellen Mannschaft gehört nur einer zum älteren Jahrgang 2015, der Rest ist 2016 oder sogar 2017 geboren. „Für uns umso überraschender und schöner, dass wir es geschafft haben“, schwärmt Stefan Vogel. Gemeinsam mit Maxi Nitsch, der den Stamm schon davor betreut hatte, coacht er die Burschen. Der bunte Mix aus allen Jahrgängen ist hervorragend zusammengewachsen.
Zum Turnier nach Höhenkirchen am Samstag ab 9.30 Uhr fahren sie, um ein weiteres Mal so manchen Gegner zu überraschen. Obwohl sie aufgrund des Alters deutlich kleiner sind als die Konkurrenz, wollen sie ihre Vorteile ausspielen. „Offensiv können wir Nadelstiche setzen“, sagt Stefan Vogel. So haben sie sich schon beim Kreisfinale bis ins Endspiel vorgekämpft. Wie weit es dieses Mal geht? Gar nicht so wichtig. „Unser Ziel haben wir schon erreicht“, betont der Coach. Jetzt geht’s nur noch darum, die Kinder für die Duelle mit Starnberg, München-Solln und Igling kräftig zu motivieren. In Eberfing wissen sie: „Wir gehen in jedes Spiel als krasser Außenseiter.“ Aber das hat sie nicht davon abgehalten, starke Spiele aufs Feld zu zaubern. Stefan Vogel sagt: „Wir genießen das jetzt einfach.“