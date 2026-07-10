ESV Penzberg und SV Eberfing stehen im Bezirksfinale des Merkur CUP

Fußball; Merkur Cup 2026; Kreis 9 Weilheimer Tagblatt/Penzberger Merkur; Kreisfinale am 3. Mai 2026 in Weilheim; Sieger ESV Penzberg – Foto: Tamara Rabuser

Zwei Vereine, zwei Plätze, ein Ziel: Die Nachwuchsfußballer des SV Eberfing und des ESV Penzberg erwarten an diesem Wochenende das Bezirksfinale im Merkur-CUP. Vor den Turnieren in Höhenkirchen und Farchant erzählen ihre Trainer, wie sie das gemeinsam gepackt haben und was sie nun im Duell mit den Großen erwartet.

Vor sechs Jahren erschütterte eine Pandemie die Welt – und riss vor allem Matthias Wiese, der im Event-Bereich tätig ist, aus seinem Alltag. Doch die freien Ressourcen ließen sich gut nutzen. Für die Fußball-Zwerge beim ESV Penzberg, die gerade angefangen hatten, organisierten Wiese und Co. die lustigsten Dinge, etwa eine Olympiade am Katzenbuckel ohne Körperkontakt. Und weil sich schnell herumsprach, was beim ESV vorangeht, waren sie flott 25 Kinder. Sechs Jahre vorgespult und sie haben sogar 40 Kids in der E-Jugend beisammen. „Ganz toll für den Verein“, schwärmt Matthias Wiese, einer von vier Trainern. Darunter sind auch ein paar, die selbst schon vor 30 Jahren beim Merkur CUP dabei waren. In diesem Umfeld entwickelten sich die Burschen prächtig. Drei sind schon ausgeflogen in Richtung der größeren Klubs in Murnau und Starnberg. Trotzdem haben sie noch einen Haufen beieinander, der durchgängig stark besetzt ist.

Was für einen Antrieb sie haben, zeigte sich nach dem Kreisfinale. Im Anschluss an den höchst erfolgreichen Tag mit fünf Erfolgen und 27:1 Toren zogen die Sieger im Verbreitungsgebiet Weilheimer Tagblatt/Penzberger Merkur weiter zum gemeinsamen Kindergeburtstag und waren selbst da nicht müde zu bekommen. „Das Team aus Kindern und Eltern ist einmalig, eine Insel der Glückseligkeit“, schwärmt Wiese, der mittlerweile als Sport- und IT-Lehrer an den Penzberger Schulen arbeitet. Beim Merkur CUP zahlt sich aus, dass sie vorige Saison hauptsächlich mit dem – damals noch jüngeren – Jahrgang 2015 antraten. Zum Turnier nach Farchant fahren sie ohne Druck, aber mit viel Vorfreude: „Wir nehmen alles mit, was geht“, betont der Coach. Obwohl sie gern und viel kicken, kennen sie keinen der Gegner aus Altenerding, Fuchstal oder Milbertshofen. Ziel ist das Halbfinale – und ab da „ist alles möglich“, weiß Wiese. Und auch wenn es nicht reicht, geht ihre Reise weiter. Bereits in dieser Woche haben sie die Altersklasse gewechselt, sind aufs größere Feld umgestiegen und befinden sich schon auf dem Weg ins nächste Fußball-Abenteuer.