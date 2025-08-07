ESV Penzberg startet mit üppigem Kader und Konkurrenzkampf: „FC-Clique wurde super aufgenommen.“

Kalus ist der neue Mann an der Fischhaberstraße, Brenninger ist der Platzhirsch, das Urgestein. Seitens der Abteilungsleitung wurde keine eindeutige Rollenverteilung kommuniziert. Das lässt den Schluss zu, dass beide Coaches gleichberechtigt sind. Kalus ist das im Grunde egal. Er hat lediglich festgestellt, dass sich Brenninger während der Vorbereitung bewusst etwas zurückgenommen habe. „Er ist ja schon einige Jahre da, meine Ansprachen und Ideen sind dagegen neu“, mutmaßt Kalus über die Hintergründe.

Spielertrainer Maximilian Kalus und Coach Eugen Brenninger arbeiten mit einem breiten und vorwiegend jungen Kader. Mit ambitionierten Zielen wollen sie das Team nicht überfrachten. „Ich mag einfach Spiele gewinnen und gut in die Saison starten.“ Es klingt so unbekümmert, wenn Maximilian Kalus dies ausspricht. Klar möchten die Eisenbahner etwas erreichen. Die vordersten Platzierungen dieser Spielklasse oder gar die Kreisliga ins Visier zu nehmen, würde aber weder der Mannschaft noch dem Abschneiden des ESV in den vergangenen Jahren gerecht.

Das wird sich am kommenden Samstag mutmaßlich ändern. Dann gibt Brenninger die Kommandos, während Kalus als einer von wenigen betagteren Akteuren im Penzberger Team auf dem Platz stehen wird. Der 35-Jährige und seine Vita allein machen den ESV nicht zu einem der schillernden Teams in dieser Spielklasse. Zwar betont Kalus, dass er „immer ambitioniert“ sei und jeder Fußballer lieber oben mitspiele. Doch sei die Leistungsdichte in der Kreisklasse 3 enorm eng. „Man weiß nie, wie es läuft.“

Nachdem er sich mit ESV-Fußballerchef Michael Scharbert auf eine Zusammenarbeit verständigt hatte, ging der vor zwölf Jahren bei der SpVgg Unterhaching aktive Penzberger seine neue Aufgabe „ohne große Erwartungen“ an. Einfach mal sacken lassen, worauf man sich eingelassen hat. Und siehe da: Das Fazit nach einer intensiven Vorbereitung fällt recht positiv auf. „Passt alles voll“, findet Kalus. Außer Tobias Szekeli, Marco Kurtz und wenigen anderen kannte er das ESV-Team nicht. Inzwischen weiß er: „Da ist Potenzial da.“

In der Vergangenheit zu wenig konstant

Das war eigentlich meistens so in den vergangenen Spielzeiten. Nur mit konstanten Leistungen hielten es die Eisenbahner nicht so wirklich. Heuer ist der Fundus im Herrenbereich so groß, dass drei Mannschaften in den Ligabetrieb geschickt werden. Für die Trainer des Kreisklassen-Teams stellt sich zuvorderst eine Frage: Wer darf überhaupt bei der Ersten mittrainieren? Das entscheiden die Spieler durch ihr Engagement letztlich selber. Die Durchlässigkeit bleibt während der gesamten Runde stets gegeben. „Das ist eine junge und gute Mannschaft, die auch Bock hat“, hat der neue Übungsleiter beobachtet. Lernwillig, weil sie laut Kalus „alles gleich umsetzen“ möchte, Freilich müsse man die Vielzahl an Spielern aber auch durchwegs bei Laune halten. Aber das mache ihm ebenso Spaß wie die Arbeit mit jungen Fußballern generell.

Eine Handvoll Neuzugänge soll die Motivation zusätzlich anregen. Kalus nennt Liridon Gjocaj, Max Dorn und Christian Rauscher, ein Trio vom Lokalrivalen FC Penzberg, als aussichtsreiche Kandidaten für die Startelf. Hierbei scheint die Kooperation mit dem FC im Jugendbereich immer mehr durchzuschlagen. Kalus versichert, dass Vorbehalte gegen FC-Kicker beim ESV längst passé sind. „Hat es in den letzten Jahren schon nicht mehr gegeben.“ Er selbst sei ja als ehemaliger FC-ler ebenfalls betroffen, spüre aber keinerlei Ressentiments. „Die FC-Clique wurde super aufgenommen.“ Vielleicht ist dieser Zusammenhalt künftig ja auch ein Trumpf für beide Penzberger Vereine.

Zum Start gegen zwei Aufsteiger

Jetzt geht es aber erst mal mit der Liga los. Vergangenen Freitag hätte der ESV gegen Höhenrain eröffnen sollen. Weil weder Kalus noch Brenninger vor Ort hätten sein können, wurde die Partie mit Einverständnis des Gegners verlegt. Zwei Aufsteiger zu Beginn – nach der Heimpartie am Samstag gegen Feldafing geht‘s am Mittwoch, 13. August, zur SG Söcking/Starnberg – sind für Kalus alles andere als leichte Beute. „Da weiß man nie.“ Darum setzt er am Saisonbeginn „in erster Linie“ auf Willen und Einsatz bei seinem Team. Taktische Belange folgen sukzessive.