ESV Penzberg siegt bei dünn besetzten Raistingern und mischt im Aufstiegsrennen mit Kreisklasse 3 bleibt spannend von Oliver Rabuser · Heute, 11:32 Uhr · 0 Leser

Kampf um den Anschluss nach oben: Das Foto zeigt im Vordergrund eine Szene zwischen Raistings Pascal July (in Rot) und Penzbergs Sebastian Schott. – Foto: Tamara Rabuser (or)

Fünf Teams kämpfen um den Relegationsplatz. Die Brüder Gjocaj treffen für den ESV Penzberg zum wichtigen Auswärtssieg in Raisting.

Das Geschehen in der Kreisklasse 3 bleibt einfach unberechenbar. Niederlagen und Siege wechseln sich für die Mannschaften in solchem Tempo ab, dass man nur den Kopf schütteln kann. Unterstellt man den Aufsteigern Starnberg/Söcking das etwas größere Maß an Kontinuität, wetteifert eine ganze Flotte an Verfolgern um den Aufstiegsrelegationsplatz. „Fünf Mannschaften machen es aus“, stellt Roland Perchtold fest. Nicht ohne eine Spitze des Raistinger Trainers gegen sich selbst und die eigene Mannschaft. „Wenn wir so weitermachen, werden wir nichts damit zu tun haben“, hielt Perchtold nach der 0:2-Niederlage des SVR II gegen den ESV Penzberg fest. Bei den Eisenbahnern herrscht indes nach zwei Siegen wieder Zuversicht. „Wir haben es theoretisch selbst in der Hand, aber irgendwie auch nicht ganz“, kommentierte Eugen Brenninger nach der Partie kryptisch. Aus gutem Grund. Immer wenn einer der Aspiranten als erster Verfolger auftauchte, ließ der Rückschlag nicht lange auf sich warten.