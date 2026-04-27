ESV Penzberg siegt bei dünn besetzten Raistingern und mischt im Aufstiegsrennen mit

Fünf Teams kämpfen um den Relegationsplatz. Die Brüder Gjocaj treffen für den ESV Penzberg zum wichtigen Auswärtssieg in Raisting.
Das Geschehen in der Kreisklasse 3 bleibt einfach unberechenbar. Niederlagen und Siege wechseln sich für die Mannschaften in solchem Tempo ab, dass man nur den Kopf schütteln kann. Unterstellt man den Aufsteigern Starnberg/Söcking das etwas größere Maß an Kontinuität, wetteifert eine ganze Flotte an Verfolgern um den Aufstiegsrelegationsplatz.
„Fünf Mannschaften machen es aus“, stellt Roland Perchtold fest. Nicht ohne eine Spitze des Raistinger Trainers gegen sich selbst und die eigene Mannschaft. „Wenn wir so weitermachen, werden wir nichts damit zu tun haben“, hielt Perchtold nach der 0:2-Niederlage des SVR II gegen den ESV Penzberg fest. Bei den Eisenbahnern herrscht indes nach zwei Siegen wieder Zuversicht. „Wir haben es theoretisch selbst in der Hand, aber irgendwie auch nicht ganz“, kommentierte Eugen Brenninger nach der Partie kryptisch. Aus gutem Grund. Immer wenn einer der Aspiranten als erster Verfolger auftauchte, ließ der Rückschlag nicht lange auf sich warten.
Ob Antdorf/Iffeldorf, ESV, SVR II, Uffing oder Höhenrain – irgendein Klub muss im Saisonfinale Farbe bekennen. Würden sie in Penzberg nur zu gerne. Eine junge Mannschaft, angeführt von wenigen Routiniers, da taucht die Kreisliga schnell als Appetithappen auf. Es wird eine Sache der Konstanz werden. Ein Thema, das dem ESV bislang auch eher fremd war. In Raisting aber präsentierte sich das Team von Brenninger und Maximilian Kalus durchaus ambitioniert.
Mit der Siegermannschaft vom Andechs-Spiel waren die Gäste sogleich gut im Spiel, Raisting hingegen beklagte personellen Aderlass ob der Bedürfnisse der ersten Mannschaft, die in der Bezirksliga ein eminent wichtiges Duell zu bestehen hatte. „Wir kommen personell auf der letzten Rille daher, das kannst du nicht kompensieren“, bedauert Perchtold die Gemengelage innerhalb der Herrenteams. Die „Erste“ geht halt vor. Beim ESV tritt tatsächlich die Erste an, was sich entsprechend bemerkbar machte.
Ein Brüderpaar erzielte die Treffer zum Sieg und ein Talent macht endlich mal wieder mehr auf sich aufmerksam als zuletzt. Maximilian Vorreiter war bei beiden Treffern der Penzberger der Vorbereiter. Im Zentrum freute sich zunächst Durim Gjocaj, später Liridon Gjocaj über die Vorlagen des 23-Jährigen. Spätestens ab der Pause war die Sache durch. „Enttäuschend von uns, keine Torchance gehabt“, so analysierte Perchtold. Und so werden beide Teams weiterhin im Irrsinn um den Relegationsplatz gefangen bleiben. Es gibt fraglos Schlimmeres.