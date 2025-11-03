ESV Penzberg dreht Schlammschlacht – neuer Spitzenreiter steht fest

Penzberg – Es drohte das Desaster und ein harter Rückschlag im Aufstiegsrennen in der Kreisklasse 3. Lange lag der ESV Penzberg bei den abstiegsbedrohten Sportfreunden Bichl auf einer beispiellosen Maulwurfwiese mit 0:1 im Rückstand. In einer über 20-minütigen Überzahl fanden die Eisenbahner dann aber den Weg zu drei Treffern in kurzer Abfolge – und somit auch den Weg an die Tabellenspitze in der Kreisklasse 3. Um ehrlich zu sein: Favoriten gibt es in dieser Spielklasse per se nicht. Gefühlt schlägt jeder jeden. Wöchentlich sorgen einzelne Resultate für hochgezogene Augenbrauen oder für Kopfschütteln. Solche Spiele zu gewinnen, kann in der Endabrechnung entscheidend sein.

Bichl gelang früh auf 1:0 (8.) und tat sich zudem leichter auf dem von vielen Trainingseinheiten ramponierten Nebenplatz. Warum nicht auf der saftigen Hauptwiese angepfiffen wurde, bleibt ein Rätsel. Die Vermutung, dass die vermeintlich spielerisch unterlegenen Gastgeber sich so Vorteile versprachen, war nicht von der Hand zu weisen. Ertrag steht in solchen Fällen oft vor dem Spaßfaktor. Und der hätte den Bichlern beinahe recht gegeben. Entsprechend wild verlief die Begegnung.

Der ESV Penzberg wollte sich lange Zeit nicht mit der Kuhwiese neben der Bundesstraße abfinden. „Wir haben es nicht angenommen“, bemängelt Spielertrainer Maximilian Kalus. Fouls auf Morast zu kritisieren, selbst aber immer wieder zu unlauteren Mitteln zu greifen, war nicht das, was sich der Coach vorgestellt hatte. Und so musste Co-Trainer Eugen Brenninger in der Kabine die Lautstärke erst auf ein Maximum schrauben, um Zugang zu seinen Kickern zu erlangen.

Ob die tapferen Gastgeber das unappetitliche Gebolze durchgehalten hätten? Fraglich. Tatsache ist, dass nach der Ampelkarte für Johannes Haug (69.) die Spieldynamik eine Wende vorsah. „Das war der Knackpunkt“, merkte Coach Kalus an. Innerhalb von nur sechs Minuten änderte sich alles. Die Überzahl rief in der Schlussphase Valentin Lenk auf den Plan. Nach einem Einwurf verlängerte er den Ball über den Bichler Keeper hinweg in die Maschen – 1:1 (80.). Und weil es so schön war, nutzte Lenk nach einem langen Ball die Zögerlichkeit eines Bichlers zum 2:1 (83.). Und dann fiel die endgültige Entscheidung: Laurin Husenbeth staubte ab, nachdem SF-Keeper Maxi Eberl einen Schuss von Bastian Schweiger hatte abprallen lassen (86.).