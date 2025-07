ESV München-Ost: Rückblick Saison 2024/2025!

Die Saison 2024/2025 ist vorbei und auch bei den Eisenbahnern ist kurzzeitig etwas Ruhe eingekehrt. Doch das soll nicht darüber hinwegtäuschen, dass wieder ein äußerst ereignisreiches Jahr hinter den beiden Herrenmannschaften der Ostler liegt. In der "Ersten" stand nach der äußerst erfolgreichen Ära mit dem Trainerduo Thomas Sebald/Marco Schlegelmilch, die drei Aufstiege sowie einen dritten Platz in der Debütsaison der Kreisklasse umfasste, ein Trainerwechsel an. Mit Thomas Bauer und Florin Costea wurden nach guten Gesprächen die zwei neuen "starken Männer" an der Seitenlinie gefunden.

Wer hoffte, dass die Erfolgsgeschichte sich dadurch abschwächen würde, sollte sich geirrt haben. Der Kader wurde gezielt punktuell verstärkt und schnell zu einer Einheit geformt. In der Hinrunde ließen die Eisenbahner lediglich sechs Punkte liegen, was den zweiten Tabellenplatz hinter dem hochgehandelten TSV Trudering und vor den Verfolgern Petrolspor, Niksar Spor und Gartenstadt Trudering bedeutete. In der Rückrunde bauten die Ostler auch aufgrund vieler Verletzter etwas ab und mussten den bis zuletzt konstant punktenden TSV Trudering in die Kreisliga ziehen lassen. Als engster Verfolger kristallisierte sich Gartenstadt heraus, konnte die Eisenbahner jedoch nicht mehr vom Relegationsplatz verdrängen. In den Relegationsspielen mussten sich die stark ersatzgeschwächten Eisenbahner nach hartem Kampf in zwei Spielen verdient dem TSV Waldtrudering geschlagen geben und verbleiben dadurch in der Kreisklasse. Die erste Mannschaft verabschiedet mit Antonio Leone ihren Topscorer der vergangenen Saison sowie mit Vincenzo Leone und Mohamed Tchakala zwei weitere verdiente Spieler.