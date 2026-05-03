ESV München-Ost II festigt Spitze – Torfestivals

Torrausch in der Fremde: Gäste dominieren den Sonntag

Der 23. Spieltag der B-Klasse 5 stand ganz im Zeichen der Auswärtsmannschaften, die am Sonntag eindrucksvoll ihre Ambitionen unterstrichen. Der Tabellenführer ESV München-Ost II ließ beim Tabellenschlusslicht SV Schlösselgarten nichts anbrennen und sicherte sich mit einem deutlichen Sieg drei wichtige Punkte im Kampf um den direkten Aufstieg. Die Hausherren wehrten sich nach Kräften, mussten aber letztlich die spielerische Überlegenheit des Spitzenreiters anerkennen, der damit seine Position an der Sonne mit nun 36 Punkten souverän verteidigt.

Bleibt der Spitzenreiter unaufhaltsam?

Noch torreicher ging es am selben Sonntag beim Aufeinandertreffen zwischen der DJK Fasangarten und Centro Argentino München zu. Die Gäste aus Argentino zeigten sich in Torlaune und ließen der Heimelf kaum Luft zum Atmen. Mit diesem Erfolg klettert Centro Argentino auf den dritten Tabellenplatz und bleibt dem Spitzenduo dicht auf den Fersen. Parallel dazu lieferten sich der FC Niksar Spor II und der SC Bogenhausen/Schwarz-Blau München einen packenden Schlagabtausch. In einer engen Partie behielten die Bogenhausener knapp die Oberhand und entführten die Punkte aus der Fremde, wodurch sie punktgleich mit dem Tabellendritten auf Rang vier lauern.

Wer behält im Aufstiegsrennen die Nerven!

Da in dieser Spielklasse aufgrund der Rückzüge vom SVN München III und SV Inter Taufkirchen II keine Mannschaft absteigen muss, richtet sich der volle Fokus auf das Aufstiegsrennen. Hinter dem ESV München-Ost II (36 Punkte) bleibt es extrem spannend: Der SV Waldperlach II (34 Punkte) belegt den zweiten direkten Aufstiegsplatz, spürt aber den Atem von Centro Argentino und dem SC Bogenhausen (beide 33 Punkte). Am unteren Ende der Tabelle verweilen der SV-DJK Taufkirchen II und der SV Schlösselgarten, die jedoch ohne Abstiegsangst für die kommende Saison planen können.