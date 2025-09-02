ESV mit souveränem Auftaktsieg! Verlinkte Inhalte Kreisklasse 5 Unterhaching Münch.Ost

Nachdem das Spiel gegen Arcadia am ersten Spieltag aufgrund von Platzproblemen beim Heimverein verschoben wurde, starteten die Eisenbahner am zweiten Spieltag zuhause gegen den Kreisligaabsteiger Fortuna Unterhaching in die neue Kreisklassensaison. Während die Ostler aufgrund diverser Faktoren wie einem personellen Umbruch, Urlaub und Verletzungen die wohl holprigste Vorbereitung seit Jahren spielten, machten die Gäste durch starke Ergebnisse in der Vorbereitung und dem Auftaktsieg gegen Alemannia in der Liga auf sich aufmerksam.

Das Trainerteam um Thomas Bauer und Florin Costea setzte bei der Wahl der Startelf auf die Eindrücke der Vorbereitung und die Trainingsbeteiligung der letzten Wochen. Mit Timo Knörchen, Luan Waldleitner und Rückkehrer Noah Wolf standen gleich drei der sieben Neuzugänge in der Startelf. Auf alle drei wird mutmaßlich eine Schlüsselrolle in der Mannschaft zukommen. Zudem stand Lukas "Luksi" Dörner nach überwundener Knieverletzung und langer Leidenszeit wieder mal in der Startelf in einem Ligaspiel und sollte ein herausragendes Comeback neben Kapitän Felix Sebald in der Innenverteidigung geben. Die Ostler begannen hochmotiviert und wollten früh zeigen, dass die Ergebnisse der Vorbereitung nicht das Leistungsvermögen der hochveranlagten Mannschaft widerspiegeln. Nach sechs Minuten setzte sich Timo Knörchen nach einem der zahlreichen Diagonalbälle von Luksi Dörner über rechts durch und konnte nur noch per Foul im Strafraum gestoppt werden. Den fälligen Foulelfmeter verwandelte Kapitän Felix Sebald zur frühen Eisenbahnerführung. Auch danach hatte die Mannschaft zu jeder Zeit Alles im Griff. Die Gäste strahlten lediglich nach Standards so etwas ähnliches wie Gefahr aus. Defensiv standen sie jedoch kompakt und ließen bis auf zwei Halbchancen durch Altin Kolgeci und Essofadh Amidou nichts mehr zu, sodass die Eisenbahner mit einer knappen Führung in die Halbzeit gingen.