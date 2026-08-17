ESV Lok Elstal zieht mit 3:2 gegen Turbine Potsdam in die nächste Poka von Philipp Michalek · Heute, 07:48 Uhr · 0 Leser

Was für ein Pokalnachmittag in Elstal! Der ESV Lok Elstal hat sich in der 1. Runde des Kreispokals Havelland mit 3:2 gegen den FV Turbine Potsdam 55 durchgesetzt und damit den Einzug in die nächste Runde perfekt gemacht. Die Partie begann für die Hausherren nach Maß. Bereits in der 3. Minute brachte Marlon Raab den ESV mit 1:0 in Führung. Nur zwei Minuten später durfte erneut gejubelt werden: Friedrich Krücken verwandelte in der 5. Minute einen Elfmeter sicher zum frühen 2:0.

Turbine Potsdam ließ sich von diesem Doppelschlag jedoch nicht aus dem Konzept bringen. In der 27. Minute verkürzte Jasper Roetger auf 2:1 und brachte die Gäste damit wieder zurück ins Spiel. Mit diesem Spielstand ging es auch in die Halbzeitpause. Nach dem Seitenwechsel entwickelte sich eine umkämpfte Partie, in der beide Mannschaften um jeden Meter kämpften. In der 63. Minute war es schließlich Jared Reichel, der den ESV erneut jubeln ließ und den Vorsprung auf 3:1 ausbaute.