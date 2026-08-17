ESV Lok Elstal zieht gegen Turbine Potsdam in die 2.Runde ein

Was für ein Pokalnachmittag in Elstal! Der ESV Lok Elstal hat sich in der 1. Runde des Kreispokals Havelland mit 3:2 gegen den FV Turbine Potsdam 55 durchgesetzt und damit den Einzug in die nächste Runde perfekt gemacht.

Turbine Potsdam ließ sich von diesem Doppelschlag jedoch nicht aus dem Konzept bringen. In der 27. Minute verkürzte Jasper Roetger auf 2:1 und brachte die Gäste damit wieder zurück ins Spiel. Mit diesem Spielstand ging es auch in die Halbzeitpause.

Die Partie begann für die Hausherren nach Maß. Bereits in der 3. Minute brachte Marlon Raab den ESV mit 1:0 in Führung. Nur zwei Minuten später durfte erneut gejubelt werden: Friedrich Krücken verwandelte in der 5. Minute einen Elfmeter sicher zum frühen 2:0.

Nach dem Seitenwechsel entwickelte sich eine umkämpfte Partie, in der beide Mannschaften um jeden Meter kämpften. In der 63. Minute war es schließlich Jared Reichel, der den ESV erneut jubeln ließ und den Vorsprung auf 3:1 ausbaute.

Doch Turbine gab sich noch lange nicht geschlagen. Nur sieben Minuten später erzielte Marcus Posenau den erneuten Anschlusstreffer zum 3:2. Damit wurde die Schlussphase noch einmal richtig spannend.

Elstal brachte den knappen Vorsprung schließlich über die Zeit. Nach 90 Minuten stand der 3:2-Erfolg fest – und damit der verdiente Einzug in die nächste Runde des Kreispokals.

Fazit: Ein furioser Start, eine starke Reaktion der Gäste und eine spannende Schlussphase machten die Pokalpartie zu einem echten Krimi. Der ESV Lok Elstal belohnte sich für seinen Auftritt mit dem Weiterkommen und darf sich nun auf die nächste Runde freuen.