ESV Lok Elstal: „Noch ist nichts verloren“

Im FuPa-Teamcheck äußert sich Lucas Schmidt zum bisherigen Saisonverlauf des ESV Lok Elstal in der 2. Kreisklasse A Havelland. Der Spieler spricht über einen enttäuschenden Tabellenstand, funktionierendes Teamgefüge, klare Baustellen und die Hoffnung, mit einer starken Rückrunde weiter nach oben zu klettern.

Die Winterpause ist kurz, der Fahrplan klar. „Vorbereitung startet am 06.01.2026“, sagt Lucas Schmidt. In den ersten Wochen stehen gleich mehrere Termine an. „Highlight wären zwei Hallenturniere am 10.01 und 16.01 und ein Testspiel am 07.02 gegen den SC Gatow II.“ Ziel ist es, früh wieder in den Wettkampfmodus zu kommen.

Mit dem bisherigen Abschneiden zeigt sich Schmidt nicht zufrieden. „Der bisherige Saisonverlauf ist nicht ganz so gelaufen, wie wir es uns vorgenommen haben.“ Die Zielsetzung war höher. „Wir wollten weiter oben stehen“, stellt er klar, ergänzt aber zugleich: „Noch ist nichts verloren.“ Der Blick geht nach vorn. „Mit einer guten Rückrunde ist weiterhin alles möglich.“

Starkes Teamgefüge trotz vieler Neuzugänge

Positiv hebt Schmidt die Entwicklung innerhalb der Mannschaft hervor. „Besser als erwartet funktioniert das Teamgefüge.“ Besonders bemerkenswert sei die schnelle Integration der jungen Spieler. „Trotz sieben Neuzugängen aus der A-Jugend haben sich die jungen Spieler schneller integriert als gedacht.“

Klare Baustellen im Spiel

Dennoch benennt der Spieler auch deutliche Schwächen. „Chancenverwertung und dumme gelbe oder rote Karten“ seien Bereiche, in denen sich Probleme aufgetan haben. Genau dort müsse die Mannschaft ansetzen, um konstanter zu punkten.

Blick nach der Winterpause

Für die Rückrunde formuliert Schmidt eine einfache, aber klare Hoffnung. „Hoffentlich weiter nach oben.“ Personell bleibt der Kader nahezu unverändert. „Bis auf das Rene Böttiger, der als dritter Torwart seine Karriere beendet, nein“, sagt er zu möglichen Veränderungen.

Einschätzung zur Liga

In der Prognose zeigt sich Schmidt eindeutig. „Meister wird Dallgow III“, sagt er. Im Tabellenkeller sieht er ebenfalls klare Verhältnisse: „Abstieg Kienberg.“