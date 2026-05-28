ESV Hohenbudberg lädt mit Bezirksliga-Ambitionen zum offenen Training

Der ESV Hohenbudberg blickt ambitioniert auf die kommende Saison. Mit dem derzeit vierten Tabellenplatz in der Kreisliga A Moers mischt das Team zwar weit oben mit, der Aufstieg wurde allerdings deutlich verpasst. Zur neuen Saison möchte der Klub im fünften Anlauf nun die Rückkehr in die Bezirksliga verwirklichen. Dafür lädt der ESV interessierte Spieler nun zu einem offenen Training ein.
Stattfinden wird das Probetraining am Donnerstag, 18. Juni 2026. Trainingsbeginn ist um 19.30 Uhr, getroffen wird sich bereits um 19.15 Uhr auf der Platzanlage an der Lothsfeldstraße 15a in 47229 Duisburg.
Interessierte können sich vorab per Mail unter info@esv-hohenbudberg.de anmelden. Benötigt werden dabei Name und Geburtsdatum.
"Wir als 1. Herren möchten kommende Saison nochmal um den Aufstieg in die Bezirksliga kämpfen und würden uns sehr über engagierte und ehrgeizige Neulinge freuen“, erklärt der Verein.
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