ESV Hohenbudberg lädt mit Bezirksliga-Ambitionen zum offenen Training

Hohenbudberg lädt zum offenen Training. – Foto: IMAGO IMAGES

Der ESV Hohenbudberg blickt ambitioniert auf die kommende Saison. Mit dem derzeit vierten Tabellenplatz in der Kreisliga A Moers mischt das Team zwar weit oben mit, der Aufstieg wurde allerdings deutlich verpasst. Zur neuen Saison möchte der Klub im fünften Anlauf nun die Rückkehr in die Bezirksliga verwirklichen. Dafür lädt der ESV interessierte Spieler nun zu einem offenen Training ein.

Donnerstagabend in der Lothsfeldstraße

Stattfinden wird das Probetraining am Donnerstag, 18. Juni 2026. Trainingsbeginn ist um 19.30 Uhr, getroffen wird sich bereits um 19.15 Uhr auf der Platzanlage an der Lothsfeldstraße 15a in 47229 Duisburg.

Interessierte können sich vorab per Mail unter info@esv-hohenbudberg.de anmelden. Benötigt werden dabei Name und Geburtsdatum.