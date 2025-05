ESV goes Relegation!

Die Eisenbahner waren von Beginn an gewillt am vorletzten Spieltag mit einem Sieg die Aufstiegsrelegation vorzeitig klarzumachen. Die ersten zehn Minuten tasteten sich beide Teams ab und versuchten frühzeitig ins Spiel zu finden. Anschließend übernahmen die Eisenbahner die Spielkontrolle und erspielten sich in Person von Lukas Sebald und Marcel Bauer beste Chancen, ohne diese jedoch zu nutzen. In der 23. Minute belohnten sich die Ostler dann aber doch für ihren enormen Aufwand. Einen der zahlreichen Standards verwertete Lukas Sebald auf Vorlage von Luca Jesse zur Führung. Im Anschluss wurden weitere Torgelegenheiten ausgelassen und so konnte Trudering in der 34. Minute zeigen warum sie ganz oben stehen und im Stile einer Spitzenmannschaft mit der ersten Torchance zurückschlagen. Eine Hereingabe von Martin Janelsith verwertete Patrick Koller mit seinem 24. Saisontor zum Ausgleich. Doch die Ostler waren nur kurz geschockt und zeigten eine herausragende Reaktion. In der 39. Minute fasste sich Lukas Sebald ein Herz und zog aus über 20 Metern ab. Der Ball schlug genau unter der Latte ein und knallte ins Tor. Fortan versuchten die Eisenbahner die Führung vor der Pause auszubauen, aber konnten eine weitere Dreifachchance nicht nutzen. Luca Jesse traf in letzter Instanz nur die Latte. So gingen die Eisenbahner nach der wohl besten Halbzeit in dieser Spielzeit mit einer knappen Führung in die Pause.

Doch in der zweiten Halbzeit drehten die Gäste, die mit dem Halbzeitstand bestens bedient sein konnten, auf. Der eingewechselte Moritz Podleska vergab unmittelbar nach Wiederanpfiff eine hundertprozentige Gelegenheit. Das Trainerteam versuchte durch die Einwechslungen von Essofadh Amidou und Matias Benedetti auf das Spiel einzuwirken. Der Druck der Gäste nahm sukzessive zu, ohne jedoch weitere Torchancen zu kreieren. In der 74. Minute gab der Schiedsrichter dann 20 Meter vor dem Tor einen Freistoß, den Nico Grabl unhaltbar im Tor versenkte. Doch wieder zeigten die Ostler Moral und stemmten sich gegen die drohende Vertagung des sicheren zweiten Platzes. Das Trainerteam brachte mit Enrique Suarez einen weiteren Stürmer, der auch gleich zwei Torgelegenheiten hatte. In der Schlussphase schmissen die Eisenbahner alles nach vorne und wurden in der 90. Minute belohnt. Essofadh Amidou drückte den Ball auf Vorlage von Luca Jesse irgendwie über die Linie und die gelb-blaue Party fand kein Halten mehr. In der 93. Minute erhielt Gästespieler Maximilian Kratzel für ein Foulspiel noch eine zehnminütige Zeitstrafe, ehe der junge aber größtenteils souveräne Schiedsrichter das Spiel abpfiff.