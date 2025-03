ESV Freilassing mit weiterem Remis - Starke Abwehr sichert Punktgewinn Vereinsnachricht Verlinkte Inhalte Landesliga Südost Wasserburg Freilassing

Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen - dieses alte Sprichwort gilt in diesen Tagen für die bisherigen Spiele des ESV Freilassing in der Landesliga Süd-Ost. Nach den beiden Unentschieden gegen Forstinning und Rosenheim, kamen die Eisenbahner auch beim Gastspiel beim TSV 1880 Wasserburg am vergangenen Freitagabend nicht über ein 0:0 hinaus. Damit hält der ESV nach wie vor den 11. Tabellenplatz, das Polster auf die Abstiegs-Relegationsplätze bleibt aber weiterhin recht dünn. Fr., 14.03.2025, 19:30 Uhr TSV 1880 Wasserburg Wasserburg ESV Freilassing Freilassing 0 0

Neben den Langzeitverletzten Andreas Högler, Tobias Schindler und Torwart Matej Markovic musste Coach Albert Dieter am Freitag im Wasserburger Altstadtstadion auch auf Rückkehrer Ante Škaro und den zweitbesten Torschützen Tobias Frisch verzichten. Verhalten optimistisch zeigte sich Deiter daher auch vor dem Spiel, zumal auch der Rasen im Wasserburger Stadion durch den Regen unter der Woche einen nicht zu unterschätzenden Unsicherheitsfaktor darstellte. Dem ungeachtet gaben beide Mannschaften von Beginn an Gas und so entwickelte sich eine schnelle und kampfbetonte Partie. Während man den Hausherren anmerkte, dass man nach zuletzt zwei Siegen in der Ferne auch vor heimischer Kulisse den ersten Dreier im neuen Jahr einfahren wollte, traten die Gäste mit viel Selbstvertrauen auf und hielten gut dagegen. Zwar erarbeiteten sich die Wasserburger um ihren Toptorschützen Michael Barthuber die eine oder andere Chance, jedoch zeigte sich ESV-Keeper Thomas Unterhuber von Beginn an hellwach und entschärfte alles, was auf sein Tor kam. Im Gegenzug hätte Marco Schmitzberger seine Farben beinahe in Führung gebracht, als er bei einem schnellen Gegenstoß nur knapp verpasste.