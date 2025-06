ESV Freilassing landet Transfercoup mit Ex-Europameister und Ex-Kirchanschöringer

Freilassing – Der 25-jährige Timo Portenkirchner kennt den Fußball in der Region bestens. Zuletzt schnürte er seine Schuhe für den USC Eugendorf in Österreich. Davor stand er beim SV Kirchanschöring in der Bayernliga Süd auf dem Platz und sammelte dort wichtige Erfahrungen auf hohem Niveau. Seine Zeit beim SV Saaldorf bleibt vor allem wegen seiner Treffsicherheit in Erinnerung – dort zeigte er regelmäßig seinen Torinstinkt und machte mit starken Leistungen auf sich aufmerksam.

Timo ist in der Offensive flexibel einsetzbar und fühlt sich sowohl zentral als auch auf den Außenbahnen wohl. Seine Vielseitigkeit und Torgefahr machen ihn zu einer spannenden Verstärkung für das Team. Zweiter Abteilungsleiter Branislav Aleksic zeigt sich erfreut über den Neuzugang: „Wir haben Timo schon länger auf dem Zettel gehabt. Er bringt genau die Art von Spielerprofil mit, die wir gesucht haben – dynamisch, torgefährlich und mit dem richtigen Zug zum Tor.“