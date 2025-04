ESV Freilassing gegen TSV Kastl live

90 Minuten LIVE-Action aus Landesliga Südost. Catch the Goal überträgt am heutigen Samstag das Spiel zwischen dem ESV Freilassing und dem TSV Kastl. Können die Freilassinger weiter auf Punktejagd gegen den Abstieg gehen oder wird der TSV Kastl einen Platz höher in der Tabelle klettern? Sicher ist, dass beide Mannschaften keine Punkte zu verschenken haben. Seid live dabei, wenn es wieder heißt Catch the Goal: Heute ab 15:45 Uhr startet die Übertragung wie immer mit den Statements der beiden Trainer. Und nach dem Spiel stehen Spieler beider Mannschaften Rede und Antwort. Die Interviews gibt es wie immer als Video zu sehen. Das Spiel wird als Audio-Kommentar übertragen. Klickt rein bei www.catchthegoal.de .