ESV Freiburg stellt die Weichen für die Saison 2026/2027

Mit seiner fachlichen Kompetenz und seiner Motivation soll er die Mannschaft in der kommenden Saison begleiten und weiterentwickeln.

Der Inhaber der DFB-B-Lizenz bringt bereits Erfahrung aus seinen Stationen bei den zweiten Mannschaften des FV Herbolzheim und des TV Köndringen mit. Zuletzt beim FV Nimburg.

„Ich freue mich sehr auf die neue Herausforderung beim ESV Freiburg. Die Gespräche mit den Verantwortlichen waren von Anfang an offen und sehr angenehm. Ich freue mich darauf, die Mannschaft kennenzulernen, gemeinsam intensiv zu arbeiten und den eingeschlagenen Weg des Vereins mitzugestalten.“

Auch beim ESV Freiburg ist die Vorfreude auf die Zusammenarbeit groß. Der Verein ist überzeugt, mit Rachid El-Haddouchi einen engagierten Trainer verpflichtet zu haben, der frische Impulse setzt und die Mannschaft mit seiner Art weiterentwickeln kann.

Der ESV Freiburg heißt Rachid El-Haddouchi herzlich willkommen und wünscht ihm einen guten Start für die Saison 2026/2027.