ESV ärgert Spitzenreiter!

Das Trainerteam um Thomas Bauer und Florin Costea hatten sich im Vorfeld einen Matchplan überlegt und bauten die Aufstellung dementsprechend um. Neben Marco Stubenrauch startete Leon Roth in der Innenverteidigung und sollte seine Physis gegen Gästetopstürmer Sven Scheurer nutzen. Dafür rückte Kapitän Felix Sebald auf die ungewohnte Rechtsverteidigerposition. Weiterhin kehrten Altin Kolgeci, Himmet Turan und Louis Bauer in die Startelf zurück. Dafür mussten Tobi Heine, Kili Peine und Enrique Suarez weichen, die allesamt aus verschiedenen Gründen nicht zur Verfügung standen.

Nach der sehr ordentlichen ersten Hälfte beim FC Biberg waren die Eisenbahner auch gegen den Tabellenführer gewillt von Beginn an ins Spiel zu finden. Dafür wurde erneut wieder ein intensives Mann-gegen-Mann-Pressing über den ganzen Kunstrasen praktiziert. Dies führte zu mehreren Ballgewinnen in der gegnerischen Hälfte, die zu ersten Abschlüssen führten. Insgesamt knüpften die Eisenbahner in der ersten Halbzeit an die Leistung in Biberg an, belohnten sich jedoch erneut nicht mit einem Tor. Da auch Taufkirchen in Person von Sven Scheurer ihre einzige, dafür aber hochkarätige Chance nicht nutzen konnte, ging es torlos in die Pause.

Im zweiten Durchgang verschliefen die Ostler wie im letzten Spiel die erste Viertelstunde. Die Gäste übernahmen die Spielkontrolle und kamen zu zwei gefährlichen Abschlüssen, scheiterten jedoch an Niklas Huff, der seit Wochen als fehlerfreier Rückhalt agiert. In der 66. Minute nutzte Sven Scheurer dann den einzigen Stellungsfehler des herausragenden Leon Roth und köpfte zur Führung für den Spitzenreiter ein. Wie auf Knopfdruck schalteten die Ostler nun wieder einen Gang hoch und erspielten sich Möglichkeiten. Doch der eingewechselte Cedric Kitcho und Timo Knörchen konnten ihre Topchancen nicht unterbringen. Die Eisenbahner drückten immer weiter und bekamen in der 84. Minute nach einem Foul an Lukas Sebald einen Strafstoß zugesprochen. Den fälligen Elfmeter verwandelte Felix Sebald zum verdienten Ausgleich. In der Folge schoben die Eisenbahner, die längst auf Dreierkette umgestellt hatten, unermüdlich an und kreierten weitere Abschlüsse. Doch es sollte kein weiterer Treffer fallen, sodass Schiedsrichter Emil Dittmar die Partie beim Stand von 1:1 abpfiff.