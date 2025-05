Estetal vertagt Aufstiegsfeier - Fleestedt schießt Ramelsloh runter

Der MTV Brackel trat 25-mal an und blieb am Ende immer ohne Zählbares. Dieses Mal überließen das Tabellenschlusslicht dem FC Este 2012 die Punkte kampflos. Die Moisburger Zehen damit am TSV Holvede-Halvesbostel vorbei und befinden sich auf bestem Wege in die Aufstiegsrelegation.